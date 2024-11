Green Event - Skiweltcup in Gurgl setzt auf Nachhaltigkeit

--------------------------------------------------------------

Gurgl/Ötztal/Tirol (ots) - AUDI Fis Skiweltcup Gurgl 2024Am 14. November startet Gurgl im Tiroler Ötztal in die Wintersaison. Knapp eineWoche später, am 23. und 24. November, findet zum zweiten Mal der AUDI FISSkiweltcup in der Premium-Skidestination statt. Das Gurgl Carat dient währenddes Weltcup-Wochenendes als exklusive Eventlocation für Side-Events rund um dasRennen. Neben den sportlichen Highlights geht es vor allem um ein klaresBekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die gesamte Veranstaltung ist ein Green EventAustria. 2023 wurde die Veranstaltung als eines der umweltfreundlichenSportevents Österreichs beim Wettbewerb "Nachhaltig gewinnen!" ausgezeichnet.Ein Sportevent als Vorreiter in Sachen NachhaltigkeitAls zertifiziertes Green Event setzt der Weltcup in Gurgl Maßstäbe - von dernachhaltigen Anreise bis zum regionalen Speisenangebot. "Im Ötztal gibt es an365 Tagen im Jahr Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit. Green Events sind dielogische Konsequenz, diese sichtbar zu machen", so Raphael Kuen, der alsLebensraum Manager die Nachhaltigkeitsagenden im Ötztal koordiniert. Derökologische Fußabdruck bleibt vor allem dank der hervorragenden Infrastrukturgering. So kann beispielsweise auch auf temporäre Zubauten und Dieselaggregateverzichtet werden.Nachhaltige MaßnahmenUm die Anreise klimafreundlich zu gestalten, setzen die Verantwortlichen auf dieAnreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie lokale Shuttles. DieWärmeversorgung im Zielbereich und im Gurgl Carat erfolgt durch regenerativeWärmeenergie (Biomasse), die Hochgurglbahn sowie alle Verkaufsstände undÜbertragungswagen werden vollständig mit erneuerbarem Strom betrieben. StattPapier gibt es digitale Lösungen mit QR-Codes. Die Lebensmittel stammenüberwiegend aus Tirol. Darüber hinaus gibt es immer auch vegetarische und aufWunsch vegane Optionen. Mehrweggeschirr und ein Pfandsystem tragen zurAbfallvermeidung bei.Exklusive Side-Events im Gurgl CaratDer AUDI FIS Skiweltcup Gurgl ist nicht nur ein nachhaltiges Event mit vielensportlichen Highlights. Fans und Gäste dürfen sich auch auf ein hochkarätigesRahmenprogramm freuen. Am Donnerstag startet die Reihe mit "FaszinationWintersport", einer TV-Diskussion über den Weltcup und die Ski-WM in Österreich.Die "Diamond Lounge" am Freitag und Samstag verwöhnt VIP-Gäste mit einemexklusiven 3-Gang-Menü und Live-Musik sowie bester Sicht auf dieStartnummernverlosung. Anschließend findet an beiden Tagen die Veranstaltung"Diamond Beats" mit Musik von Nassau Beach & Friends im Foyer des Gurgl Caratstatt.AUDI Fis Skiweltcup Gurgl 2024Datum: 22.11.2024 - 24.11.2024Art: Sport-VeranstaltungOrt: Gurgl CaratGurglerstraße 1186456 ObergurglÖsterreichURL: https://www.gurgl.com/de/winter/events/skiweltcup.htmlTickets Skiweltcup Gurgl 2024! Hier direkt Tickets sichern!(https://www.gurgl.com/de/winter/events/skiweltcup/tickets-preise.html)Pressekontakt:Gurgl Carat - Ötztal Tourismus Congress GmbHFelix Kupfer, GeschäftsführungTelefon: +43 664 9659290E-Mail: mailto:felix.kupfer@gurgl-carat.comWebsite: http://www.gurgl-carat.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/174478/5901706OTS: Gurgl Carat