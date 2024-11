Elmos Semiconductor - Aktie im Rampenlicht - 05.11.2024

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor wird für das laufende Jahr etwas vorsichtiger. Für 2024 werde nun ein Umsatz im unteren Bereich der Umsatzprognose erwartet, wie der Chipkonzern am Dienstag in Dortmund überraschend mitteilte. Elmos …

An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Die Präsidentschaftswahl in den USA ist am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit …

Elmos Semiconductor SE setzt seinen Erfolgskurs fort: Mit einem soliden Umsatzwachstum und ehrgeizigen Zukunftsplänen zeigt das Unternehmen Stärke und Weitblick im dynamischen Halbleitermarkt.