INNOVEIT bietet Plattform für Unternehmerinnen und Investorinnen in Helsinki (FOTO)

Der November steht ganz im Zeichen der Start-up-Szene, denn die Slush-Konferenzversammelt erneut die besten Tech-Innovator:innen und Investor:innen inHelsinki, Finnland. In diesem Jahr bietet die am Vortag zu Slush stattfindendeINNOVEIT-Konferenz Gründer:innen und Investor:innen eine besondere Plattform:Als Auftaktveranstaltung präsentiert die EIT Community, das Kooperationsnetzwerkdes Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT), visionäreFrauen aus dem europäischen Ökosystem, die aktiv die Innovations- undInvestitionslandschaft mitgestalten. Die Teilnehmer:innen erwarten inspirierendeVorträge, Podiumsdiskussionen und spannende Pitch-Sessions.Themenschwerpunkte der INNOVEIT-Konferenz:Unter dem Titel Pioneering women: driving innovation and investment in Europebietet die englischsprachige EIT-Eventreihe eine besondere Gelegenheit, mehrüber die Erfahrungen, Strategien und Erfolge von Unternehmer:innen undInvestor:innen zu erfahren.· Inspirierende Vorträge und Podiumsdiskussionen: Branchenführerinnen wie IngaGrieger (BMW i Ventures), Katarzyna Piasecki (European Women in VC) und LauraWirsztel (BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund) teilen ihre Erfahrungen undSichtweisen zu Innovation und Investition.· Pitch-Session visionärer Start-ups: Gründer:innen präsentieren ihreinnovativen Lösungen vor einem Publikum aus Investor:innen und Medien. DieseUnternehmen (Coat-It, DigiClean Solutions, Mimark, NOOVI, Quicksave Interactive,SpaceCrop, Walk 15,) setzen mit ihren Lösungen neue Maßstäbe in derTechnologiebranche.· Exklusive Studieneinblicke: Konferenzteilnehmer:innen erhalten Einblicke indie ersten Ergebnisse der Studie Women founders in European deep tech startups ,