Hays Fachkräfte-Index Q3/2024 / Stellengesuche im zweiten Quartal in Folge rückläufig (FOTO)

Mannheim (ots) - Stellengesuche im zweiten Quartal in Folge rückläufig



- Personalmarkt beruhigt sich nach deutlichem Rückgang im Vorquartal

- HR-Berufe weniger gesucht

- Nachfrage nach Sales- und Marketing-Stellen steigt



Trotz der wirtschaftlich angespannten Lage bleibt die Nachfrage nach Fachkräften

weiterhin hoch, verzeichnet jedoch im dritten Quartal 2024 erneut einen

Rückgang. Der Hays Fachkräfte-Index ist in Q3/2024 um 6 Prozentpunkte im

Vergleich zum Vorquartal gesunken und befindet sich aktuell bei 102 Prozent.

Damit liegt der Index zwar auf dem niedrigsten Wert seit Q4/2021, der starke

Nachfragerückgang des Vorquartals mit einer Reduktion von 52 Prozentpunkten von

160 auf 108 Prozent hat sich jedoch im dritten Jahresviertel 2024 mit 6 Prozent

abgemildert. Die wirtschaftliche Stagnation beeinflusst die Rekrutierung nicht

einheitlich, wie der Hays Fachkräfte-Index im dritten Quartal zeigt.





Nachfrage nach HR-Stellen sinkt erneut deutlichDie Nachfrage nach Personalern sinkt um 16 Prozentpunkte auf 159 Prozent, denniedrigsten Wert seit 2021, jedoch hat sich der starke Rückgang des Vorquartalsdeutlich abgeschwächt. Anfang 2022 erreichte die Nachfrage nach HR-Berufen mit338 Punkten im Hays Fachkräfte-Index ihren Höhepunkt und normalisiert sichseither stetig. Der Rückgang setzt sich bei HR Business Partnern (-35 PP),Recruitern (-27 PP) und HR Managern (-11 PP) fort, während Personalberater (+24PP) stärker gefragt sind und Employer Branding Manager auf konstantem Niveaubleiben (+1 PP)."Eine stagnierende Nachfrage an neuem Personal gepaart mit insgesamt wenigerHeadcount in Unternehmen wirkt sich direkt auf den Bedarf in den HR-Abteilungenaus. Der Rückgang an Stellengesuchen für Recruiting-Spezialisten, HR BusinessPartner und HR Manager spiegelt das wider, während die Nachfrage nachUpskilling-Expertise im Rahmen von Transformationsprojekten im BereichTalent-Management und Personalentwicklung stabil bleibt", fasst Florian Wagner,Senior Abteilungsleiter HR bei Hays, die Situation zusammen.Umsatzbringer: Sales- und Marketing-Stellengesuche steigenDie Zahl der Stellengesuche im Sales und Marketing sticht aus der allgemeinrückläufigen Entwicklung heraus, denn in diesem Berufsfeld ist die Nachfrage imQ3/2024 um fünf Prozentpunkte von 81 auf 86 Prozent gestiegen. Die Nachfrageliegt damit auch 15 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert von 71 Prozent.Insbesondere die Position des Vertriebs-Managers wird stark ausgeschrieben, miteinem Wachstum von 23 Prozentpunkten von 77 auf 100 Prozent. "Aktuell werdenpriorisiert Rollen besetzt, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirken.Daraus begründet sich die hohe Einstellungsbereitschaft bei Spezialisten in