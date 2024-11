Open Access Allianz verständigt sich auf gemeinsame Standards

Berlin/Hamburg/Unterschleissheim (ots) - Open Access-Modelle und konsensfähige

Branchenstandards für den zügigen Übergang auf die Glasfaserinfrastruktur



Die Open Access Allianz, die die Deutsche GigaNetz, DNS:NET, Eurofiber Netz und

Infrafibre Germany mit den Gesellschaften LEONET und BBV Deutschland bilden, hat

sich auf gemeinsame Standards zur Realisierung eines Open Access Modells

verständigt, das Grundlage für einen branchenweiten Konsens sein kann. Dies gilt

unter anderem für die Vertragsgestaltung, Produktbeschreibung und

Servicequalität. Mit diesen Maßnahmen soll der Weg für eine noch reibungslosere

Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern und Dienstanbietern auf dem Weg für einen

schnelleren Infrastrukturausbau und eine bessere Versorgung der Endverbraucher

mit Glasfaser geebnet werden.





Die Standards im Überblick1.Branchenübliche Vertragsbasis:Die Open Access Allianz setzt auf eine einheitliche Vertragsbasis fürLayer-2-Bitstromanschlüsse, die die Zusammenarbeit untereinander aber auch fürzukünftige Open Access Partnerschaften deutlich vereinfachen wird. Dabei wurdeein gemeinsamer Rahmen geschaffen, der eine faire, transparente und effizienteZusammenarbeit fördert. Dies erleichtert Netzbetreibern und Dienstanbieterngleichermaßen den Abschluss von Verträgen und schafft eine stabile Basis fürzukünftige Kooperationen.2.Einheitliche Leistungsbeschreibungen und einheitliche Basisprodukte:Zur Optimierung der Prozesse und der Verständlichkeit für alle beteiligtenParteien bieten alle Mitglieder der Open Access Allianz als Teil ihresVorleistungsportfolios standardisierte Basisprodukte mit einheitlichenLeistungsbeschreibungen an. Diese Standards ermöglichen eine vereinfachteNachfrage von Open Access Vorleistungen.3.Einheitlicher Mindeststandard für Service Level:Im Rahmen der neuen Standards wurde auch ein einheitliches Grundniveau derService Level definiert. Dies bedeutet, dass die Erwartungen an Qualität undService klar definiert und nachvollziehbar sind. Die standardisierten ServiceLevel garantieren einheitliche Qualitätsstandards, die für eine verlässliche undzukunftssichere Zusammenarbeit in der Telekommunikationsbranche unerlässlichsind.4.Zusammenschaltung auf Basis von S/PRI:Die Zusammenschaltung von Netzbetreibern und Diensteanbietern erfolgt auf Basisder S/PRI ( S upplier/ P artner R equisition I nterface)-Schnittstelle . DieseLösung stellt sicher, dass alle technischen Voraussetzungen für eine nahtloseund effiziente Zusammenarbeit erfüllt, und ein Höchstmaß an Flexibilität undKompatibilität bieten. Sie ermöglicht zudem vereinfachte Integrationen zwischen