Tote und Verletzte bei russischem Beschuss Saporischschjas

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Durch russischen Beschuss sind nach offiziellen Angaben in der südostukrainischen Großstadt Saporischschja mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten sei inzwischen auf 16 gestiegen, teilte der Militärgouverneur der Region, Iwan Fedorow, auf seinem Telegramkanal mit. Laut der Generalstaatsanwaltschaft in Kiew sind es sogar bereits 20 Verletzte. "Am Einschlagsort ist ein Brand ausgebrochen - das sind die vorläufigen Folgen der feindlichen Attacke auf Saporischschja", schrieb Fedorow zudem.

Der Angriff war am Morgen erfolgt. Getroffen wurde nach ukrainischen Angaben unter anderem ein Infrastrukturobjekt in der Stadt. Saporischschja liegt nur etwa 30 Kilometer von der Front entfernt. Immer wieder wird die Stadt von russischen Truppen unter Beschuss genommen, was viele zivile Opfer fordert. Kremlchef Wladimir Putin hat das gesamte Gebiet Saporischschja im Herbst 2022 annektiert und für Russland beansprucht./bal/DP/zb