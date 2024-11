Redcare Pharmacy beschleunigt Wachstum bei rezeptpflichtigen Mitteln

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy kommt beim Vertrieb verschreibungspflichtiger Medikamente erstaunlich schnell voran. Im dritten Quartal zog der Umsatz mit den Mitteln in Deutschland um 81 Prozent an, im Oktober legten die Erlöse dann noch einmal mehr an Tempo zu. "Wir verzeichnen einen großen Zuspruch für das elektronische Rezept in Deutschland", sagte Konzernchef Olaf Heinrich bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Anleger zeigten sich über die neuesten Erkenntnisse erfreut, nachdem Redcare Pharmacy bereits Anfang Oktober erste Eckdaten vorgelegt hatte: Mit einem Plus von rund 2,8 Prozent gehörte die Aktie zu den größten Gewinnern im Index der mittelgroßen Werte MDax .

Deutsche Kunden von Redcare lösten immer mehr verschreibungspflichtige Medikamente per Smartphone in der App ein, hieß es. Neun von zehn E-Rezepten (E-Rx) würden mittlerweile bereits auf diesem Weg eingereicht. Vor allem seit dem Spätsommer und dem Ende der Sommerferien verzeichnet das Unternehmen rapide anziehende Downloadzahlen der App. Das hilft der DocMorris-Konkurrentin, Kunden an sich zu binden. Zudem reduzierten sich die Marketingausgaben, hieß es. Morgan-Stanley-Analystin Aisyah Noor bewertet die konstante Entwicklung bei den rezeptpflichtigen Arzneien als "ermutigend".