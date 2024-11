Dax dreht am Mittag ins Plus - Handelsvolumen bleibt dünn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem Start im Minus bis zum Mittag ins Plus vorgearbeitet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.172 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Fresenius-Aktien, am Ende die Papiere der Deutschen Bank."Die Marktteilnehmer fokussieren sich aus Mangel an Impulsen derzeit in Teilen auf die vorgelegten Quartalszahlen von Deutsche Post, Fresenius und Co", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Handelsvolumen bleibt insgesamt dünn und spiegelt die Zurückhaltung der Investoren wider."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0896 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9178 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,42 US-Dollar, das waren 34 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.