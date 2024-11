Future-Work-Experte und Autor Johannes Oberhofer verstärkt die Bayerische (FOTO)

München (ots) - Als Experte für zukunftsorientiertes Arbeiten hat Speaker, Autor

und Coach Johannes Oberhofer (40) für seine Themen mittlerweile überregional

Aufmerksamkeit erlangt. Nach knapp 15 Jahren der Selbstständigkeit schließt sich

der gebürtige Oberbayer jetzt der Versicherungsgruppe die Bayerische an. Dort

übernimmt Oberhofer gemeinsam mit Armin Hangl (46) die Leitung des KI-Projekts,

das für die Implementierung und Ausweitung der KI-Strategie der Gruppe

verantwortlich ist.



Gestaltung des KI-Kulturwandels





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zuletzt agierte Oberhofer als Mitgründer und Managing Partner desBeratungsunternehmens decode.forward , das auf die digitale Transformationspezialisiert ist. In dieser Zeit engagierte er sich zudem als Teil desIndustrierat Mensch & Technologie des CTO Forums der Rudolf-Diesel-Medaille. Von2010 bis 2022 leitete der studierte Fitnessökonom als Gründer und Inhaber dieVITAGO Gesundheitsberatung , wo er sich intensiv mit der menschlichen Energieund Leistungsfähigkeit, sowie dem Einfluss der Digitalisierung auf den Menschenauseinandersetzte."Ich habe mich bewusst für den Schritt aus der Selbstständigkeit entschieden, ummeine Expertise und meinen Fokus auf die Entwicklung eines Unternehmens zulegen, das als Versicherungsmittelständler aus meiner Sicht zu denInnovationsführern der Branche zählt", sagt Oberhofer. "Mein Ziel ist es dieVeränderungen in der Arbeitswelt seit der Pandemie proaktiv zu begleiten undweiterzuentwickeln. Bei der Bayerischen werden wir die KI-Readiness allerKolleginnen und Kollegen weiterentwickeln, um Mitarbeitende für das neueZeitalter der künstlichen Intelligenz zu empowern und die Zukunftsfähigkeit desUnternehmens zu stärken."Innerhalb des KI-Projekts der Bayerischen verantworten und gestalten Armin Hanglund Johannes Oberhofer sowohl den technischen als auch denunternehmenskulturellen Teil der digitalen Transformation durch KI."In den kommenden Jahren wird es kaum einen Bereich von Versicherungsunternehmengeben, der nicht von der KI-Disruption berührt wird", sagt der für den BereichIT verantwortliche Vorstand der Bayerischen Martin Gräfer. "Ein solchtiefgreifender Wandel erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern einegrundlegende Einbettung in die Kultur und Zusammenarbeit innerhalb unseresUnternehmens. Das Mindset all unserer Kolleginnen und Kollegen ist eines derwichtigsten Assets in diesem Prozess. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wirmit Johannes Oberhofer einen Menschen für die Bayerische gewinnen konnten, derwie kaum ein Zweiter dafür brennt, den Wandel mit Themen wie dem digitalen