Gerald Hörhan verrät, wie sich mit strategischen Beteiligungen ohne Kapital ein Vermögen aufbauen lässt (FOTO)

Wien (ots) - Satte Renditen einstreichen, ohne eigenes Geld zu investieren - was

zu schön klingt, um wahr zu sein, wird mit Work for Equity zur Realität. Doch

für wen lohnt sich das Beteiligungsmodell und was sollten Interessenten vor dem

Einstieg unbedingt wissen?



Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte und hoch spezialisierte Fachkräfte,

die über eine umfangreiche Expertise in ihrem Fachgebiet verfügen, haben

vielleicht schon davon gehört, dass sie ihren Vermögensaufbau vorantreiben

können, ohne eigenes Kapital zu investieren. Work for Equity ist eine

Anlageform, die auf dem Austausch von Know-how und Dienstleistungen gegen

Unternehmensanteile beruht und im Idealfall für beide Parteien von Vorteil ist.

Viele, die sich für diese Art der Beteiligung interessieren, haben allerdings

ernste Bedenken, weil sie ihr Know-how zunächst kostenfrei einbringen und sich

die Frage stellt, ob der Gegenwert den Aufwand letztlich rechtfertigt. "Work for

Equity ist tatsächlich mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn es an

Kenntnissen über die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen fehlt", sagt

Gerald Hörhan von der Investmentpunk Academy GmbH. "Es bietet aber auch

hervorragende Chancen für hohe Renditen und vor allem lässt sich der

Vermögensaufbau auf einfache Weise diversifizieren."







Beteiligung zu stürzen", fügt der Experte hinzu. "Vielmehr sollten sich

Interessierte zunächst ein umfassendes Verständnis für Work for Equity

erarbeiten." Gerald Hörhan war viele Jahre als Investmentbanker für J.P. Morgan

und McKinsey tätig und hat es mit seinen eigenen Immobilienanlagen in kurzer

Zeit zum Multimillionär gebracht. Der viel beschäftigte "Investmentpunk" ist

zudem Autor mehrerer Sachbücher und betreibt mit der Investmentpunk Academy eine

Ausbildungsplattform für den Bereich Finanzen. Sein neuester Online-Kurs -

"Dealmaking Training" - beschäftigt sich mit Unternehmensbeteiligungen und

Geldbeschaffung, wobei die Themen ein Teilbereich seiner renommierten Dealmaking

Masterclass sind. Wie Work for Equity richtig funktioniert, hat Gerald Hörhan im

Folgenden zusammengefasst.



1. Welche fachlichen Fähigkeiten gefragt sind



Vertrieb und Online-Marketing: Vertriebs-Experten haben zweifellos gute Chancen,

ihren Vermögensaufbau mit Work for Equity voranzubringen. Ein strukturierter

Vertrieb ist entscheidend für den Unternehmenserfolg, da er systematische

Ansätze zur Kundengewinnung und -bindung fördert. Viele kleine und

mittelständische Unternehmen unterschätzen die Bedeutung eines gut organisierten



