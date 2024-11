Speed to Lead - Wie Eva, die digitale Vertriebsassistentin von Simpli.bot den Vertrieb revolutioniert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - Lead-Management ist ein entscheidender, aber oftvernachlässigter Teil der Kundenakquise. Um dafür zu sorgen, dass eine möglichstgroße Zahl der Leads tatsächlich zu zahlenden Kunden wird, bietet das Team derSimpli GmbH unter Tim Hoppe und Dennis Melson mit ihrer Marke Simpli.botUnternehmen KI-gestützte Vertriebslösungen. Diese ermöglichen es, mehr Kundeneffizient und ohne Flüchtigkeitsfehler zu betreuen. Was genau es damit auf sichhat und wie ihre digitale Vertriebsassistentin Eva den Vertrieb revolutioniert,erfahren Sie hier.Zeit ist im Vertrieb bares Geld wert: Lässt sich ein Unternehmen nach derKontaktanfrage zu viel Zeit mit seiner Reaktion, schwindet die Begeisterung despotenziellen Kunden schon ab der ersten Minute. Je länger der Interessent wartenmuss, desto höher ist also die Chance, dass er sich für eine andere Firmaentscheidet oder das Interesse am Angebot ganz verliert - die Ressourcen, diebis dahin in die Lead-Gewinnung geflossen sind, gehen verloren. Besonders dieersten Minuten nach dem Kontakt sind entscheidend. "Statistiken undPerformance-Analysen zeigen, dass schon nach zwei Minuten die Wahrscheinlichkeiteines erfolgreichen Abschlusses nur noch ein Viertel der ursprünglichen Chancebeträgt", erklärt Dennis Melson von der Simpli GmbH."Für Unternehmen, die auf traditionelle Vertriebstechniken setzen, stellt diesein massives Problem dar", ergänzt sein Geschäftspartner Tim Hoppe. "Sieverlieren nämlich einen Großteil ihrer potenziellen Kunden, ohne dies überhauptzu merken." Das Team von Simpli.bot hat die Lösung: digitaleVertriebsmitarbeiter. Anders als ein menschlicher Vertriebsmitarbeiter ist ihredigitale Vertriebsassistentin Eva 24/7 verfügbar. Das macht sie ideal, umInteressierte sofort nach der Kontaktaufnahme abzuholen und durch dieCustomer-Journey zu führen. Im Unterschied zu generischen KI-Lösungen decktSimpli.bot den gesamten Vertriebsprozess ab. Ein besonderer Vorteil dabei: DieKI-Lösung lässt sich individuell auf jedes Unternehmen zuschneiden, um besteVerkaufschancen zu ermöglichen. Warum ein effizientes Lead-Managemententscheidend für den Erfolg ist und wie genau Eva hilft, mehr Abschlüsse zuerzielen, haben Dennis Melson und Tim Hoppe von der Simpli GmbH im Folgendenzusammengefasst.Jede Minute zählt - Kaufinteresse direkt nach der Anfrage am höchstenMan stelle sich die Ausgangssituation einmal so vor: Nachdem dieMarketing-Maßnahmen einen potenziellen Kunden auf die Unternehmens-Website