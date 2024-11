Rekordgewinn! Palantir-Aktie aber mit einer riesigen Schwachstelle

Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! Favoriten für die nächste Aufwärtswelle: Jetzt kostenlosen Report sichern!

CEO Alex Karp betonte in einem Brief an die Aktionäre die "ungebrochene Nachfrage" nach den KI-Lösungen, die von staatlichen und kommerziellen Kunden in den USA genutzt werden. "Die Welt befindet sich mitten in einer von den USA getriebenen KI-Revolution", schrieb Karp. "Und wir stehen im Zentrum dieser Entwicklung."

Das Unternehmen hob zudem seine Umsatzprognose für 2024 auf rund 2,81 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Analystenerwartung von 2,76 Milliarden US-Dollar. Ein starker Anstieg im US-Geschäft, insbesondere bei kommerziellen Kunden, war ein zentraler Treiber. Die Einnahmen im US-Kommerzialsektor stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent auf 179 Millionen US-Dollar, während das US-Regierungsgeschäft um 40 Prozent auf 320 Millionen US-Dollar zunahm.

Palantir profitierte von der Einführung neuer KI-Tools im letzten Jahr, was die Aktie zum Favoriten in der Technologiebranche machte. Seit Jahresbeginn verzeichnete die Aktie ein Plus von über 140 Prozent. Die Firma lieferte bereinigte Quartalsgewinne von 10 Cent pro Aktie, was die Prognosen von 9 Cent übertraf.

Eine besondere Rolle bei der Nachfrage spielen Kunden aus dem Verteidigungsbereich: Das Unternehmen sicherte sich in diesem Sektor Verträge in Rekordhöhe. Im August verstärkte Palantir seine globalen Verteidigungskapazitäten und holte den ehemaligen republikanischen Abgeordneten Mike Gallagher an Bord. Im gleichen Monat wurde zudem eine Partnerschaft mit Microsoft erweitert, um KI-Modelle wie OpenAI in streng geheimen Umgebungen zu nutzen.

Die Ergebnisse seien "fantastisch", sagte Jefferies-Analyst Brent Thill dem Nachrichtensender CNBC. Die einzige Schwachstelle sei die haushohe Bewertung der Aktie. Palantir "sei der absolut teuerste Name im Software-Sektor", doppelt so hoch bewertet wie die Papiere von Crowdstrike. Jefferies bewertet die Palantir-Aktie aktuell mit Halten und einem Kursziel von 28 US-Dollar.

Die Aktie steigt am Dienstag vorbörslich um mehr als 14 Prozent auf 47,70 US-Dollar. Die Palantir-Rallye nach den Zahlen ist heute auch Thema in der wallstreetONLINE Börsenlounge.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

