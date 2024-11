Pilotprojekt eVerordnung für orthopädische Hilfsmittel bringt Arztpraxen und Hilfsmittelversorger auf den gemeinsamen Weg

Dortmund (ots) -



"Schritt für Schritt integrieren wir im Pilotprojekt eVerordnung fürorthopädische Hilfsmittel alle Nutzer einer elektronischen Verordnung. NachSanitätshäusern und Kostenträgern sind nun die Arztpraxen an der Reihe", erklärtThomas Münch, Vorstandsmitglied des BIV-OT . "Mithilfe der neuen Partner könnenwir in die nächste Phase des Pilotprojektes übergehen und die praktischeUmsetzung der eVerordnungen für Hilfsmittel wie Bandagen, Kompressionsstrümpfe,orthopädische Einlagen, Rollstühle, Orthesen oder Prothesen in Arztpraxenerproben. Dies bringt uns unserem Ziel näher, einen reibungslosen Übergang vonder Papierform in eine gematikkonforme elektronische Verordnung fürorthopädische Hilfsmittel zu realisieren."Ende-zu-Ende-Prozess: Pilotprojekt schafft Mehrwerte für alleDas Pilotprojekt eVerordnung für orthopädische Hilfsmittel verfolgt den Zweck,den gesamten Prozess der Verordnung, vom Arzt über den Versicherten, denSanitätshäusern und orthopädietechnischen Betrieben bis hin zur Abrechnung mitden Kostenträgern, digital abzubilden. Viele unterschiedliche Akteure, einumfangreiches Verordnungs- und Versorgungsspektrum und zahlreiche verschiedeneIT-Systeme sind dabei unter einen digitalen Hut zu bringen. Stufenweiseoptimiert das Pilotprojekt für alle Nutzer der eVerordnung (Ärzte,Sanitätshäuser, Patienten und Kostenträger) die Prozesse. Alle Schnittstellenwerden transparent gestaltet und das Pilotprojekt wettbewerbsneutral an derInfrastruktur und den Schnittstellen der gematik ausgerichtet.Praxissoftware am Puls der Hilfsmittelversorgung: Pilotprojekt eVerordnung nimmtdie komplexen Prozesse zwischen Arzt und Versorger ins VisierMit den beiden Herstellern für Praxisverwaltungssysteme vervollständigt dasPilotprojekt den Ende-zu-Ende-Prozess. Nachdem auf der OTWorld 2024 im Maierstmals die ersten Softwarelösungen für Leistungserbringer getestet werden