Rönesans Holding schloss die erste nachhaltige Eurobond-Emission der Türkei in ihrem Sektor mit einer nachhaltigen Finanzierung in Höhe von 350 Millionen Dollar ab Die Anleihen weckte großes Interesse bei Investoren, darunter die IFC, die EBRD und die Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), mit einer Nachfrage, die mehr als doppelt so groß ist wie die Emission. ISTANBUL, 5. November 2024 …