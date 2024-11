Interview (deutsch) Element79 Gold - Produktionsneustart in Peru & Millionen-Deal in Australien Erfahren Sie bei GOLDINVEST mehr über die jüngsten Entwicklungen bei Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM). Das Unternehmen macht erhebliche Fortschritte in Peru, indem es die Genehmigung für den Zugang zu Oberflächenrechten vorantreibt, um die Produktion in der Lucero-Mine wieder aufzunehmen. Dank starker Beziehungen zur Gemeinde Chachas könnte die Mine bereits im nächsten Jahr den Betrieb wieder aufnehmen.