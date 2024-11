Dr. Christian Jacobi wechselt zu ebp-consulting GmbH (FOTO)

Stuttgart (ots) - Dr. Christian Jacobi, bisheriger GeschäftsführenderGesellschafter der agiplan public GmbH in Mülheim a. d. R., wechselte MitteOktober 2024 zur Supply Chain- und Logistik-Beratung ebp-consulting GmbH(Stuttgart). In seiner neuen Funktion als Partner wird er an der strategischenWeiterentwicklung des Unternehmens mitwirken und den Standort Dortmund weiterausbauen. "Nach 17 erfolgreichen Jahren bei agiplan freue ich mich, dieebp-consulting dabei zu unterstützen, den langjährigen Wachstumskurs desUnternehmens fortzusetzen", freut sich Dr. Christian Jacobi auf seine zukünftigeAufgabe. Frank Gehr und Dr. Jochen Braun, Geschäftsführer der ebp-consulting,sehen großes Potenzial durch die neue Verstärkung: "Wir sind glücklich, mit Dr.Christian Jacobi einen hochkompetenten Branchenkenner an Bord zu haben. Dankseiner mehr als 30-jährigen Expertise in der Logistik wird er für dieEntwicklung unseres Unternehmens wichtige Impulse setzen."Pressekontakt:Dr. Christian Jacobi+49 172 2693847mailto:christian.jacobi@ebp-consulting.comhttp://www.ebp-consulting.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113483/5901859OTS: ebp-consulting GmbH