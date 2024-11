BearingPoint beruft Matthias Loebich zum weltweiten Managing Partner (FOTO)

Frankfurt (ots) - Matthias Loebich übernimmt den Staffelstab von Kiumars

Hamidian, der das Unternehmen seit 2018 erfolgreich geführt hat und wie geplant

nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wiederwahl stand.



Die Partnerschaft der Management- und Technologieberatung BearingPoint hat

Matthias Loebich zum globalen Managing Partner gewählt. Der 52-jährige

Diplom-Wirtschaftsingenieur tritt die Nachfolge von Kiumars Hamidian an, der

nach sechs Jahren im Amt wie geplant nicht mehr zur Wiederwahl stand. Der neue

Managing Partner wurde in einem etablierten Auswahlverfahren von allen Partnern

nach dem Prinzip 'Ein Partner - eine Stimme' gewählt. Der Wahlprozess wurde

verlängert, da Stefan Penthin aus persönlichen Gründen entschied, die Position

nicht anzutreten und weiterhin als Partner bei BearingPoint tätig zu sein.

Matthias Loebich übernimmt seine neue Rolle als Managing Partner mit sofortiger

Wirkung.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Matthias Loebich gehört seit 26 Jahren zu BearingPoint und wurde 2007 zumPartner ernannt. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Beratungsbrancheverfügt Matthias Loebich über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Leitunggroßer Transformationsprogramme in verschiedenen Branchen, vorwiegend in eineminternationalen Umfeld. Er war einer der Gründungspartner des europäischenManagement Buyouts im Jahr 2009, der BearingPoint als unabhängige,partnergeführte Management- und Technologieberatung etablierte. Seit 2014 ist erMitglied des globalen Managementkomitees und verantwortet das globaleBeratungsnetzwerk von BearingPoint sowie das Joint Venture Arcwide. Darüberhinaus ist er Regionalleiter für die BearingPoint-Niederlassungen in den USA undin China. Zusätzlich zu seinen Aufgaben bei BearingPoint ist erHonorar-Präsident der European Federation of Management ConsultanciesAssociations (FEACO).Die Eckpfeiler der "Strategie 2030", die Matthias Loebich gemeinsam mit derPartnerschaft ab Januar ausrollen wird, sind die Förderung einer starkenKundenorientierung und globalen Relevanz durch innovative Produkte undDienstleistungen sowie die Befähigung und Förderung der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter vor dem Hintergrund der neuesten technologischen Entwicklungen.Matthias Loebich kommentiert: "Das mir entgegengebrachte Vertrauen derPartnerschaft bedeutet mir sehr viel und ich werde mich mit voller Kraft für denlangfristigen Erfolg unserer Kunden sowie unserer Mitarbeitenden einsetzen. Ichbetrachte es als ein Privileg, auf die Erfolge von Kiumars Hamidian aufzubauen,