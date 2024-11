Wie Private Equity die Arbeit von Boards optimiert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Private-Equity-Boards bzw. -Aufsichtsräte setzen den Maßstab: Ineiner Zeit ständiger Krisen und technologischer Disruptionen zeigen sie, welcheParameter kritisch sind, um Unternehmen erfolgreich durch turbulente Phasen zuführen. Konventionelle Aufsichtsräte hingegen stehen unter besonderem Druck, daihre Unternehmen häufig riskieren, den Anschluss zu verlieren. Das geht aus dem"Aufsichtsrats-Radar 2024" von AlixPartners hervor.Aufsichtsräte müssen sich einem von Krisen und disruptiven Technologiengeprägten Marktumfeld anpassen. Die Breite und Komplexität der Anforderungen anAufsichtsräte steigen zunehmend, da Krisen mit starken disruptiven Impulsen seiteinigen Jahren von der Ausnahme zur Norm geworden sind (https://www.alixpartners.com/de/newsroom/deutsche-fuehrungskraefte-koennen-trotz-angespannter-wirtschaftslage-auch-optimismus/) . Die zunehmenden geopolitischen Herausforderungen,Nachhaltigkeits- und Technologie-Themen sowie wachsende Compliance-Anforderungenerfordern immer kürzere Reaktionszeiten und häufigere ad-hoc-Einsätze. Dabeistehen Aufsichtsräte nicht mehr nur als Kontrollinstanz im Fokus, sondern alsaktive Gestalter, die Unternehmen durch die Disruptions-Phasen steuern. VonAufsichtsräten wird daher mehr Zeit, mehr Fachwissen und eine engereZusammenarbeit mit der Unternehmensführung erwartet.Das "Aufsichtsrats-Radar 2024" von AlixPartners zeigt, dass insbesonderePrivate-Equity-geführte Unternehmen mit agilen und ergebnisorientierten Boardsmit Blick auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen auf einemerfolgversprechenderen Weg sind. PE-Boards sind durch eine Governance-Strukturund Zusammensetzung gekennzeichnet, die Unternehmertum fordert und fördert. IhreAgilität in der Themensetzung sowie in der Entwicklung von Lösungsansätzen istbei konventionellen Boards nicht in gleichem Maße gegeben.Andreas Rüter, Deutschlandchef von AlixPartners, sagt: "Private-Equity-Boardsoperieren mit einer Klarheit und einem Fokus auf Wertsteigerung, die in derkonventionellen Aufsichtsratsarbeit aufgrund der Breite der Themen und demErfahrungshintergrund der Aufsichtsräte zunehmend fehlen. Die Auswahl der ambesten geeigneten Aufsichtsräte und deren Incentivierung führt zu einembesonderen Commitment und Engagement. Nicht nur passiver Kontrolleur, sondernaktiver Ratgeber zu sein, zahlt sich für Unternehmen aus, die sich schnell anMarktveränderungen anpassen und fundamental transformieren müssen.""Aufsichtsrats-Radar 2024" - Kernerkenntnisse:- PE-Boards setzen auf gezielte Expertise statt auf FormalitätenPrivate-Equity-Boards zeichnen sich durch eine gezielte Auswahl erfahrener und