Insolvenzgericht lässt Lilium weiterarbeiten

P_K schrieb gestern 13:45

"Die Lilium-Insolvenz ist ein bitteres Signal für den deutschen Tech-Standort. Lilium ist eine der wenigen echten Innovationen aus der Neuzeit, die aus Deutschland stammen. Und solche Innovationen sollte man unterstützen. Egal, wie sinnvoll sie sind. Die Bundesrepublik wird mittlerweile in derart vielen Bereichen abgehängt, wir können es uns nicht erlauben, noch ein Leuchtturm-Start-up zu verlieren."



https://www.unser-wuermtal.de/nachrichten/artikel/lilium-subventionieren-oder-nicht.html



Hier, im Wallstreet Online Thread wird leider viel Halbwissen geschaffelt.



Ich weiss nicht was das fuer Leute sind. Bezahlte Trolls von dem/n Short/s?

Oder Arbeitslose und Rentner, die nicht wissen was sie mit Ihrer Zeit anfangen sollen und gerne mit Halbwissen prallen, um um Anerkennung zu ringen?



Ich sehe grosses Potential in Lilium. Und das fernab von irgendwelchem CO2 Klima Geschaffel.



Solange die BRD noch generell subventionistisch in die Wirtschaft eingreift und mit dem Füllhorn Geld auf der ganzen Welt ausleert, hätte ich sie auch ein paar Hundertmillionen in Lilium geben können, sicher viel besser als Sexualkundeprojekte für Nigerianer oder Radwegimitate in Peru zu finanzieren.



Aber das wurde genau nicht gemacht. Man hat das Lilium suggeriert zu unterstützen und dann ins offene Messer laufen lassen. Reingelegt. Pfui. Der übliche Zerstörungskurs der Politik seit mindestens 2015.



Hier gibts mehr aktuelle Infos zu Lilium: https://www.reddit.com/r/LiliumJet/



Es wäre schön wenn sich dieser Thread sich auch wieder darüber zusammenfindet echte Infos für eine Investition in Lilium zusammenzutragen.