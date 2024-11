Das Biban24 Forum startet Eine neue Ära für Unternehmer beginnt RIYADH, Saudi-Arabien, 5. November 2024 /PRNewswire/ - Das Biban24-Forum, die größte Veranstaltung zur Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und zur Förderung des Unternehmertums in Saudi-Arabien, wird offiziell am 5. November in Riad …