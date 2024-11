Ein Dream-Team für's Depot? Starke Zahlen und Fett-Weg-Spritzen!

Mit einem Plus von 133 Prozent seit dem Jahreswechsel ist Hims & Hers innerhalb der Gesundheits- und Pharmabranche eine der in diesem Jahr erfolgreichsten Aktien. Dazu trägt neben der großen Beliebtheit der Anteile unter Kleinanlegern auch die vergleichsweise hohe Leerverkaufsquote von über 15 Prozent bei.

Eine derzeit spannendsten Gesundheitsaktien ist das Papier von Hims & Hers . Das US-Unternehmen vereinigt Telemedizin und Online-Apotheke unter einem Dach und ist ursprünglich aus der Idee hervorgegangen, auf Männer- und Frauengesundheit zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Inzwischen ist das wachstumsstarke Unternehmen aber darum bemüht, auch in andere Märke vorzudringen – dazu gleich mehr!

Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen

Die bereits beachtliche Bilanz ist am Dienstag zumindest zwischenzeitlich noch etwas größer geworden, denn das Unternehmen hat am Montagabend starke Quartalszahlen präsentiert. Dazu kommen ambitionierte Zukunftspläne, was das Produktangebot betrifft.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legte der Umsatz um 77,2 Prozent auf 401,6 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Analystenerwartungen um knapp 19 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Auch der Gewinn fiel mit 0,32 US-Dollar pro Aktie deutlich höher aus als geschätzt. Am Markt hatten Experten auf lediglich 0,05 US-Dollar je Anteil getippt.

Vorzeichenwechsel beim Konzernertrag

Das Übertreffen der Gewinnerwartungen ist deshalb besonders beachtlich, weil es sich hier nicht um den bereinigten, sondern den GAAP-Gewinn handelt – also den Ertrag nach standardisierter Rechnungslegung. Gerade bei jungen Wachstumsunternehmen ist dieser oft negativ, da hohe Aktienvergütungen das Konzernergebnis belasten.

Nach einem Nettoverlust in Höhe von 7,4 Millionen US-Dollar vor 12 Monaten ist Hims & Hers nun ein auf die Anteilseigner entfallender Gewinn von knapp 76 Millionen US-Dollar gelungen. Das bedeutet eine Nettomarge von fast 20 Prozent. Da die Marketing-Ausgaben fast die Hälfte des Konzernumsatzes betrugen, besteht ein hoher operativer Hebel, die Ertragsspanne noch weiter deutlich zu vergrößern.

Prognose angehoben, Konkurrenz für Novo Nordisk und Eli Lilly angekündigt

Angesichts der starken Geschäftsentwicklung und der wachsenden Reichweite der Plattform hat das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Rechnete das Management bislang mit einem Jahresumsatz von 1,37 bis 1,40 Milliarden US-Dollar, sind nun 1,46 Milliarden US-Dollar angestrebt. Analysten hatten mit einer Prognose 60 Millionen US-Dollar unter diesem Wert gerechnet.

Außerdem kündigte Hims & Hers an, bereits im kommenden Jahr ein Generikum von Liraglutid anzubieten. Dahinter steckt ein von Novo Nordisk entwickeltes Präparat zur Behandlung von Diabetes und Übergewicht – ein Frontalangriff auf die Fett-Weg-Spritzen der Dänen sowie der Konkurrenten von Eli Lilly.

"Wir haben bereits die Zusage eines Hauptzulieferers für diese Ergänzung [unseres Produktportfolios] erhalten und erwarten in den kommenden Monaten die Test- und Verifizierungsergebnisse der Serie", kündigte Mitgründer Andrew Dudum im Earnings Call an.

Volatiler Handel, Anleger unentschlossen

Sowohl in der Nachbörse am Montagabend als auch im vorbörslichen Handel am Dienstag reagierten Anleger zunächst begeistert und belohnten Hims & Hers mit Aufschlägen von bis zu 8 Prozent. Diese Kursgewinne konnte die Aktie zur Handelseröffnung jedoch nicht halten.

Am Nachmittag wurden die Anteile nach hoher Volatilität zunächst mit Verlusten von rund 2 Prozent gehandelt. Inzwischen konnten jedoch die Bullen wieder das Ruder übernehmen, die Aktie vezeichnet nach rund 18 Millionen gehandelten Stücken (Stand: 17:00 Uhr MEZ) ein Plus von 5 Prozent. Damit wächst das in diesem Jahr bereits erzielte Plus weiter an.

Fazit: Hohe Bewertung, wachsender Wettbewerbsdruck

Das gilt allerdings auch für die Bewertung. Mit einem Umsatzwachstum deutlich oberhalb von 50 Prozent ist Hims & Hers zwar ein sogenannter Hypergrowth-Wert, die Diskussionen darüber, ob das ein dreistelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt, dürfte in den kommenden Wochen jedoch anhalten.

Was den Vorstoß von Hims & Hers in das Geschäft mit Abnehmspritzen betrifft, demonstriert das die wachsende Konkurrenz, der sich die Marktführer Novo Nordisk und Eli Lilly künftig stellen müssen. Diese könnten, wie es Eli Lilly in den USA bereits tut, mit einem Direktvertrieb ihrer Präparate reagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion