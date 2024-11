Wettbewerbsnachteil für deutsche Landwirte / IVA kritisiert BVL-Pläne, Zulassungen vor finaler Entscheidung der Kommission zum Wirkstoff vorzeitig zu widerrufen

Frankfurt/Main (ots) - Deutschen Landwirten könnten weitere drastische

Einschränkungen im Pflanzenschutz ins Haus stehen. Das Bundesamt für

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) plant, Herbiziden mit dem

Wirkstoff Flufenacet, die eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Problem-Ungras

Ackerfuchsschwanz spielen, kurzfristig die Zulassung zu entziehen. Dazu führt es

aktuell ein Anhörungsverfahren der betroffenen Zulassungsinhaber durch. Der

Industrieverband Agrar e. V. (IVA), der die Interessen der

Pflanzenschutzmittel-Produzenten in Deutschland vertritt, kritisiert den Vorstoß

als nationalen Sonderweg; denn Landwirten in anderen EU-Ländern stehen die

Mittel weiterhin zur Verfügung.



IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer kommentiert: "Die harmonisierte

europäische Zulassung von Pflanzenschutzmitteln durch die Verordnung 1107/2009

gerät immer mehr zu einer Farce. Der Leitgedanke des Regelwerks, durch

einheitliche Standards das gleiche Sicherheitsniveau, aber auch gleiche

Wettbewerbsbedingungen in der Landwirtschaft der EU zu gewährleisten, tritt

hierzulande immer weiter in den Hintergrund. Die deutsche Agrarbranche ist die

Leidtragende."







zur Erneuerung der Wirkstoff-Genehmigung. Wenn die Mitgliedstaaten mehrheitlich

der vorliegenden Einschätzung der Europäischen Behörde für

Lebensmittelsicherheit EFSA folgen, wird die Genehmigung im nächsten Jahr

auslaufen. Anschließend wären Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff in der

EU damit nicht mehr zulassungsfähig. Ein dringlicher Anlass, abweichend von

einem europaweit koordinierten Verfahren vorzeitig Zulassungen zu widerrufen,

besteht nach Ansicht des IVA jedoch nicht.



Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller

von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47

Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,

Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.

Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne

Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle

Privatanwendung.



Pressekontakt:



Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle

Martin May

Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692

Fax +49 69 2556-1298

E-Mail: mailto:may.iva@vci.de

https://www.iva.de

https://twitter.com/IVA_Presse

https://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-iva



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16070/5901951

OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)





