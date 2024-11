First Solar, Jinko oder Nordex – die großen Wahl-Gewinner

Der vielleicht heißeste Trade in im Umfeld der Wahk ist „renewables long“. Erneuerbare Energien liegen am Boden. Eine Harris-Präsidentschaft wäre verbunden mit hohen staatlichen Initiativen und entsprechenden Fördergeldern. Auch über den Umweg Zinsen könnte Rettung für die angeschlagenen Unternehmen kommen. Aufgrund hoher Verschuldung und Finanzierungsbedarf hängen die Aktien stark an den US-Zinsen und waren zuletzt unter Druck.

Was sagt Pimco:

Libby Cantrill, Leiterin der US-Politikanalyse bei PIMCO: Trump oder Harris? Warum die US-Wahl kaum große wirtschaftliche Unterschiede bringen dürfte

Was passiert gerade?

Was sich als eine der knappsten Präsidentschaftswahlen der modernen Geschichte abzeichnet, geht (endlich) dem Ende zu. Bis Montagmorgen hat fast die Hälfte (48 Prozent) der Wählerschaft von 2020 (~155 Millionen) bereits frühzeitig gewählt (entweder persönlich oder per Post; siehe hier). Das bedeutet, dass 2024 eine der Wahlen mit der höchsten Wahlbeteiligung überhaupt werden könnte, je nach Wahlbeteiligung am Wahltag.

Mögliche wirtschaftliche Auswirkungen der politischen Programme der Kandidaten:

Wir gehen weiterhin davon aus, dass es in vielerlei Hinsicht weniger Unterschiede zwischen den Kandidaten gibt, als der Markt annimmt. Konkret:

Die Defizite werden unter Kamala Harris oder Donald Trump höher ausfallen – und die Unterschiede zwischen den beiden werden voraussichtlich nicht sehr groß sein, da beide wahrscheinlich mit knappen Mehrheiten im Kongress konfrontiert sein werden;

Beide Kandidaten werden sich 2025 mit dem Thema Steuern auseinandersetzen müssen, da die Steuersenkungen im Rahmen des Trump Tax Cuts and Jobs Act auslaufen. In beiden Fällen ist es wahrscheinlich, dass die meisten, wenn nicht alle, dieser Steuersenkungen verlängert werden;

Beide Kandidaten werden gegenüber China eine harte Haltung einnehmen; und

Die Unabhängigkeit der Fed wird aufgrund institutioneller Schutzmechanismen und ohne aktuelle Vakanzen bestehen bleiben(obwohl wir besonders bei einem Wahlsieg Trumps mit verbalen Angriffen rechnen können).

Die wesentlichen Unterschiede liegen bei

den Zöllen, die unter Harris gegenüber China hoch bleiben dürften, aber unter Trump noch weiter ansteigen könnten, wobei auch andere Länder verstärktem Zoll-Druck ausgesetzt sein dürften;

der Einwanderungspolitik, wobei wir anmerken, dass Trump für einige seiner angekündigten Vorhaben weitgehend auf den Kongress angewiesen wäre; und

der Regulierung, wo wir bei Trump einen weniger strikten Ansatz erwarten. Wir weisen darauf hin, dass es schwierig ist, einmal eingeführte Vorschriften rückgängig zu machen, aber unter Trump wäre zweifellos mehr regulatorische Klarheit zu erwarten, da neue Vorschriften fehlen und bestehende Biden-Exekutivverordnungen zurückgenommen würden.

Was die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Politik der beiden Kandidaten betrifft, so gibt es unter beiden einige positive und negative Einflüsse. Bei Trump jedoch, angesichts der umfangreichen Exekutivbefugnisse des Präsidenten bei Zöllen, bestehen mehr Risiken hinsichtlich Inflation und Wachstum im Zusammenhang mit Zöllen. Nachfolgend unsere Einschätzungen, wobei wir dies mit großer Zurückhaltung formulieren, da vieles auch vom Kongress sowie den verantwortlichen Personen abhängen wird (man bedenke: in vielen Fällen ist Personalpolitik auch Sachpolitik).