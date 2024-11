HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Süss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Süss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 72,10 Euro belassen. Die Investitionen in eine neue Produktionsstätte in Taiwan seien vernünftig und demonstrierten das Vertrauen des Halbleiterzulieferers in das Wachstum über das kommende Jahr hinaus, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 08:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 08:18 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 54,80EUR auf Tradegate (05. November 2024, 13:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Tim Wunderlich

Analysiertes Unternehmen: Süss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72,10

Kursziel alt: 72,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m