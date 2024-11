Ferrari: Zahlen und Prognose top, aber die Aktie legt den Rückwärtsgang ein

Ferrari hat seine Jahresprognose angehoben und die Investoren positiv gestimmt. Die in den USA gelistete Ferrari-Aktie knickte dennoch ein:

Während andere Luxusaktien unter Druck standen, legten die Ferrari-Aktien im laufenden Jahr um circa 40 Prozent zu. Im Vergleich dazu stieg der S&P 500 um 20 Prozent. Analysten loben die starke Marge und die exklusive Kundenbasis des Unternehmens, das nur rund 14.000 Fahrzeuge pro Jahr verkauft. "Ferrari ist ein Luxushersteller, kein gewöhnlicher Autobauer", betonen Analysten.

Ferraris neues Modell F80 hat die Marktstimmung weiter verbessert. Geplant ist der Verkauf von 799 Einheiten zu einem Stückpreis von 3,6 Millionen Euro (3,9 Millionen Dollar). Anthony Dick, Analyst bei ODDO BHF, bemerkte:

Volumen und Preis des F80 haben selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen.

Michael Binetti von Evercore ISI hob sein Kursziel auf 565 US-Dollar an und sieht den F80 als Wendepunkt für Ferraris Gewinn- und Umsatzentwicklung. Somit sind noch ungefähr 100 US-Dollar je Aktie nach oben drin. Binetti ist deutlich optimistischer als seine Kollegen. Im Durchschnitt liegt das mittlere Kursziel bei rund 500 US-Dollar.

Auch das Formel-1-Team von Ferrari könnte bei den Investoren für positive Impulse sorgen. Das Team mit den Fahrern Charles Leclerc und Carlos Sainz belegte im letzten Rennen in Austin die ersten beiden Plätze und rangiert derzeit auf dem zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Angesichts dieser Erfolge wird erwartet, dass Ferrari seine Prognose für die Formel-1-Einnahmen für das Jahr 2024 beibehält, so Analyst Binetti.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,04 % und einem Kurs von 416EUR auf Tradegate (05. November 2024, 14:31 Uhr) gehandelt.