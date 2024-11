Thalia optimiert Kundenservice mit novomind iAGENT

Hamburg (ots) - Kundennähe auf allen Kanälen / Minimierung der Reaktionszeiten

durch Automatisierung mit zentraler Omnichannel-Lösung / Telefonische

Erreichbarkeit deutlich gesteigert



Menschen für Bücher, Geschichten und Inhalte an allen Touchpoints zu begeistern,

ist Ziel des in der DACH-Region marktführenden Buchhändlers Thalia mit Hauptsitz

in Hagen (Nordrhein-Westfalen). Um im deutschen und österreichischen Customer

Service auf sämtlichen Kommunikationskanälen nah an Kundinnen und Kunden zu

sein, setzt das Unternehmen auf die Omnichannel-Lösung novomind iAGENT des

Softwareunternehmens novomind AG. Dort laufen die Kundenanfragen über alle

Kontaktkanäle - von E-Mail über Live-Chat, WhatsApp, Social Media und seit

diesem Jahr auch Telefon - zentral in einem benutzerfreundlichen System ein und

werden automatisiert auf Mitarbeitende im Kundenservice verteilt. Dadurch ist

die Erreichbarkeit der Thalia Service-Teams für die Kundschaft weiter optimiert

worden.







200 gleichzeitig. Dieser übernimmt für über 300 Thalia Buchhandlungen in

Deutschland und Österreich sowie für den E-Commerce den Customer Support. Um

Reaktionszeiten bei telefonischen Anfragen zu minimieren, wurde die zentrale

Contact Center-Platform novomind iAGENT um ein Call-Modul erweitert. 400

Telefonnummern wurden darauf umgeleitet. So konnte durch intelligentes Routing

die direkte telefonische Erreichbarkeit im Thalia Kundenservice deutlich

gesteigert werden.



"Bei Thalia stehen Beratungskompetenz und erstklassiger Service im Mittelpunkt -

das ist es, was unsere Kundinnen und Kunden besonders an uns schätzen. Dank der

Omnichannel-Lösung von novomind können wir unseren Kundenservice kontinuierlich

verbessern und noch schneller und gezielter auf Kundenanfragen über alle

Kommunikationskanäle hinweg reagieren", so Andrea Delker, Senior Manager

Workforce Management & Service Center Support von Thalia.



Voicebot und Chatbot für Kunden-Support 24/7 geplant



novomind iAGENT ist modular aufgebaut, skalierbar und enthält auf Artificial

Intelligence (AI) basierende Komponenten. Um zukünftig 24/7 im Thalia

Kundenservice erreichbar zu sein und die Service-Teams bei einem hohen

Anfrageaufkommen zu entlasten, ist ergänzend die Einbindung von Chatbot und

Voicebot sowie Assistenzsystemen und weiterer Maßnahmen zur

Prozessautomatisierung geplant.



"Die Integration des Call-Moduls ist ein weiterer Meilenstein in der

erfolgreichen Omnichannel-Strategy von Thalia. Damit hat der Kundenservice in

Buchhandlungen und Hotlines ein neues Effizienz-Level erreicht", sagt Stefan

Grieben, CEO von novomind. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Rund 5.000 Anrufe gehen beim Thalia Kundenservice pro Tag ein, in Spitzenzeiten200 gleichzeitig. Dieser übernimmt für über 300 Thalia Buchhandlungen inDeutschland und Österreich sowie für den E-Commerce den Customer Support. UmReaktionszeiten bei telefonischen Anfragen zu minimieren, wurde die zentraleContact Center-Platform novomind iAGENT um ein Call-Modul erweitert. 400Telefonnummern wurden darauf umgeleitet. So konnte durch intelligentes Routingdie direkte telefonische Erreichbarkeit im Thalia Kundenservice deutlichgesteigert werden."Bei Thalia stehen Beratungskompetenz und erstklassiger Service im Mittelpunkt -das ist es, was unsere Kundinnen und Kunden besonders an uns schätzen. Dank derOmnichannel-Lösung von novomind können wir unseren Kundenservice kontinuierlichverbessern und noch schneller und gezielter auf Kundenanfragen über alleKommunikationskanäle hinweg reagieren", so Andrea Delker, Senior ManagerWorkforce Management & Service Center Support von Thalia.Voicebot und Chatbot für Kunden-Support 24/7 geplantnovomind iAGENT ist modular aufgebaut, skalierbar und enthält auf ArtificialIntelligence (AI) basierende Komponenten. Um zukünftig 24/7 im ThaliaKundenservice erreichbar zu sein und die Service-Teams bei einem hohenAnfrageaufkommen zu entlasten, ist ergänzend die Einbindung von Chatbot undVoicebot sowie Assistenzsystemen und weiterer Maßnahmen zurProzessautomatisierung geplant."Die Integration des Call-Moduls ist ein weiterer Meilenstein in dererfolgreichen Omnichannel-Strategy von Thalia. Damit hat der Kundenservice inBuchhandlungen und Hotlines ein neues Effizienz-Level erreicht", sagt StefanGrieben, CEO von novomind.