Roboter-Rasenmäher der LUBA 2 AWD Serie von MAMMOTION wird von TIME zur besten Erfindung des Jahres 2024 gekürt

HONG KONG, 5. November 2024 /PRNewswire/ --Die Zukunft der Rasenpflege hat sich ihren rechtmäßigen Platz unter den innovativsten Technologien der Welt verdient: Der Roboter-Rasenmäher der LUBA 2 AWD Serie von MAMMOTION wurde zu einer der besten Erfindungen 2024 von TIME ernannt. Diese prestigeträchtige jährliche Liste würdigt bahnbrechende Innovationen, die das Leben besser, intelligenter und angenehmer machen. Der LUBA 2 AWD wurde in der Kategorie „Haushalt" ausgewählt und zeichnet sich durch sein fortschrittliches, KI-gesteuertes Design aus, das die Rasenpflege revolutioniert und eine Gemeinschaft von begeisterten Nutzern inspiriert.

Autonomer Rasenmäher in der Kategorie „Haushalt" ausgezeichnet für die Revolutionierung der traditionellen Rasenpflege durch KI-gestützte Innovation

„Die Auszeichnung von TIME bestätigt, was unsere Nutzer sagen – der beste Rasen ist der, den man nicht selbst mähen muss", sagt Jayden Wei, Geschäftsführer von MAMMOTION. „Wir haben die Möglichkeiten neu definiert, indem wir KI, Feinmechanik und künstlerische Fähigkeiten zu einer Lösung kombiniert haben, die die Art und Weise, wie Menschen über ihre Außenbereiche denken und sie pflegen, revolutioniert."

Jedes Jahr wählen die Redakteure und Korrespondenten von TIME aus der ganzen Welt die Preisträger aus, wobei der Schwerpunkt auf Innovationen in zahlreichen Branchen liegt. TIME bewertete Originalität, Effektivität, Ehrgeiz und Wirkung und zeichnete den LUBA 2 AWD als führend in der Smart-Home-Technologie aus.

Der LUBA 2 AWD bietet fortschrittliche Funktionen für die Rasenpflege mit flüsterleisem Betrieb, präziser kabelloser Abdeckung durch 3D-Vision-Positionierung und RTK-Fusion-Mapping-System und ohne die Notwendigkeit von Begrenzungskabeln. Sein Multizonen-Management kartiert effizient Bereiche und ermöglicht es dem Benutzer, Zeitpläne, Schnitthöhe und Routen für jede Zone in der MAMMOTION App anzupassen. Mit seinem Allradantrieb, der robusten Federung und der intelligenten Hinderniserkennung bewältigt er mühelos Steigungen bis zu 38 Grad.

Um die Innovation weiter voranzutreiben, führte MAMMOTION die Rasendrucktechnologie ein, die es Nutzern ermöglicht, individuelle Designs, Logos und Nachrichten direkt über die MAMMOTION-App zu erstellen. Diese einzigartige Funktion verwandelt gewöhnliche Rasenflächen in dynamische, lebendige Leinwände – eine Fähigkeit, die den LUBA 2 AWD zu einem Bestseller auf Amazon gemacht hat.

Die Anerkennung durch TIME ergänzt die wachsende Liste der Auszeichnungen, die MAMMOTION im Jahr 2024 erhalten hat. Die LUBA 2 AWD Serie wurde mit dem renommierten iF DESIGN AWARD ausgezeichnet und unterstreicht damit das Engagement von MAMMOTION für exzellentes Design, Innovation und verbesserte Benutzerfreundlichkeit bei der Rasenpflege. Der PLUS X AWARD zeichnete MAMMOTION als eine der innovativsten Marken des Jahres 2024 für die Innovation, hohe Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität seiner Produkte aus und unterstreicht damit den Erfolg des Unternehmens in Bezug auf außergewöhnliche Produktleistung und Zuverlässigkeit.

Informationen zu MAMMOTION

MAMMOTION hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative Roboterlösungen einen intelligenten, hochwertigen und umweltfreundlichen Lebensstil im Freien zu fördern. Als das Unternehmen hinter der LUBA 2 AWD Serie, die als eine der besten Erfindungen des Jahres 2024 von TIME ausgezeichnet wurde, und der vielseitigen YUKA-Serie steht, revolutioniert MAMMOTION die Rasenpflege sowohl für Profis als auch für Verbraucher. Das Ziel ist es, den Weg für ein nachhaltigeres und effizienteres Outdoor-Erlebnis weltweit zu ebnen.

