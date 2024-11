Hugo Boss federt Gewinnrückgang mit strengerer Kostenkontrolle ab

Starter87 schrieb 10.09.24, 09:34

Lieben Dank für den Link zum HB !

Das die Branche schwächelt ist im Grunde auch mir klar und Analysten gerne draufhauen auch.

Und der Kurs hat das in den letzten Monaten auch klar wieder gespiegelt in dem er sich seit Jahresanfang fast halbiert hat.

Und da stelle ich mir die Frage was da nicht schon alles oder eben fast alles, eingepreist ist.

Es ist ja nicht untypisch das gerne in beide Richtungen vom Markt übertrieben wird, zudem hier auch ein Fünkchen Übernahmefantsie als Option noch vorhanden ist.

Ob der erreichte Kurs Bereich nun mal hält oder ob uns noch weitere negative Botschaften erreichen, wird wie immer uns erst die Zukunft zeigen.

Im nachhinein ist man immer schlauer, so auch diesmal :-)



LG Starter87