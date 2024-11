Exyte schließt Erwerb der TTP Group ab

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Abschluss der Transaktion nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen

Genehmigungen

- Die TTP Group ist ein führendes Ingenieursunternehmen, spezialisiert auf die

Biotechnologie- und Pharmaindustrie

- Kunden von TTP sind Innovations- und Branchenführer in Europa

- Exyte-CEO Büchele: "Der Erwerb von TTP stärkt unsere Engineering-Expertise und

bringt zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten für Exyte, insbesondere in den

boomenden europäischen Biopharma- und Life-Sciences-Märkten."



Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen im Design, Engineering und der

Bereitstellung von High-Tech-Anlagen, hat die Übernahme der TTP Group ("TTP")

erfolgreich abgeschlossen. Die im September 2024 angekündigte Transaktion wurde

nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen vollzogen.





TTP ist ein spezialisierter und anerkannter Partner für Blue-Chip-Kunden in denBereichen Biotechnologie, Pharma und Chemie in Europa. Das Unternehmen deckt mitden operativen Marken "Pharmaplan" und "Triplan" das gesamteDienstleistungsspektrum ab, von Engineering über Beschaffung, Bauleitung bis hinzur Validierung.Exyte wird TTP mit seinen eigenen Aktivitäten im Bereich Biopharma und LifeSciences in Europa kombinieren, um eine noch engere Partnerschaft mit denschnell wachsenden europäischen Biotechnologie- und Pharmasektoren aufzubauen.Die Transaktion festigt Exytes Position als globaler Akteur im Pharmamarkt, undstärkt sowohl Präsenz als auch Leistungsfähigkeit des Unternehmens in Europa.Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte, sagt: "Dieser strategische Schritt ist einwichtiger Meilenstein für Exyte auf unserem 'Pathway to Ten' und steht imEinklang mit unserer Zukunftsagenda 'Next Level'. Die Kombination derIngenieurskompetenz von TTP mit Exytes Expertise im Bereich derProjektrealisierung stärkt unsere Präsenz im europäischen Biotech- undPharmasektor. Wir können unseren Kunden nun umfassende Unterstützung bieten, vonder strategischen Planung bis hin zur Realisierung von technisch komplexenAnlagen."Dr. Andreas Bonhoff, CEO der TTP Group, erklärt: "TTP und Exyte teilen denAnspruch, innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten. Gemeinsam werden wirunsere Position im wachsenden Markt für pharmazeutische und chemische Anlagenausbauen. Die Kombination unserer Stärken ist ein Gewinn für unsere Kunden undein positiver Schritt in eine erfolgreiche Zukunft."Strategische Expansion von Biopharma und Life SciencesDie von President Ronan Donohue geleitete Global Business Unit Biopharma undLife Sciences ist nach Umsatz das zweitgrößte Segment von Exyte. Die Erlöse desBereichs erreichten im Jahr 2023 580 Millionen Euro. Der Auftragseingang stieg