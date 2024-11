Aktien Frankfurt 'Hochspannung' am US-Wahltag - Keine Risiken mehr eingehen An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit …