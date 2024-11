GEPSENIX ENERGY SE bringt die Energiewende nach Spremberg - Batteriespeicher als Baustein für die Zukunft (FOTO)

Düsseldorf (ots) - GEPSENIX ENERGY SE kündigt mit Stolz den Bau eines

hochmodernen Großbatteriespeichers in Spremberg, Brandenburg, an. Mit einer

Leistung von 12 MW und einer Speicherkapazität von 24 MWh wird diese Anlage eine

Schlüsselrolle in der Stabilisierung des deutschen Stromnetzes spielen und einen

bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten. Die Inbetriebnahme ist für März

2025 geplant, und die Anlage wird in das Netz von MITNETZ STROM integriert, um

die Energieversorgung der Region zu sichern.



Batteriespeicher - Ein unverzichtbares Element der Energiewende





Der Vorstand von GEPSENIX ENERGY SE, Franz Schnorbach, betont die Bedeutung vonBatteriespeichern für den Erfolg der Energiewende: "Ohne Batteriespeicher istdie Energiewende schlichtweg nicht möglich. Wir müssen die Energie auserneuerbaren Quellen wie Wind- und Solarenergie effizient speichern und danngenau dann einspeisen, wenn sie gebraucht wird. Nur so kann eine stabile undnachhaltige Energieversorgung gewährleistet werden." Der Batteriespeicher inSpremberg wird genau diese Aufgabe übernehmen: überschüssige Energie aufnehmen,wenn die Erzeugung hoch ist, und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen. Damitträgt er zur Flexibilisierung des Stromnetzes bei, gleicht Schwankungen in derStromerzeugung aus und erhöht die Versorgungssicherheit - ein entscheidenderSchritt, um die Energiewende in Deutschland erfolgreich umzusetzen.Das wachsende Potenzial für Batteriespeicher in DeutschlandDie Nachfrage nach Batteriespeichern in Deutschland steigt stetig, um die immergrößer werdenden Mengen erneuerbarer Energie optimal zu integrieren. Zum 1.April 2023 waren bereits 7,1 GWh stationärer Batteriespeicherkapazität imMarktstammdatenregister der Bundesnetzagentur erfasst, so berichten Quellen vonNext Kraftwerke .Experten aus dem Fraunhofer Institut gehen jedoch davon aus, dass bis 2030 rund100 GWh und bis 2045 sogar 180 GWh an Speicherkapazität benötigt werden, um dieVersorgungssicherheit zu gewährleisten und eine stabile Energieversorgung inDeutschland zu sichern.Das Marktpotenzial für Batteriespeicher ist also enorm. GEPSENIX ENERGY SEreagiert auf diesen Bedarf und nimmt mit dem Projekt in Spremberg eine führendeRolle in der Energiewende ein. Diese Initiative wird dazu beitragen, die Visioneines klimafreundlichen, CO2-neutralen Deutschlands zu verwirklichen, indem sieeine zuverlässige und sozialverträgliche Energieversorgung gewährleistet.Wettbewerbsvorteil durch ganzheitliche UmsetzungGEPSENIX ENERGY SE setzt bei der Umsetzung seiner Projekte auf technologische