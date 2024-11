Miata Metals hebt erste Bohrziele auf dem Goldprojekt Sela Creek, Surinam, hervor

Höhepunkte

- Drei erste hochprioritäre und bohrbereite Ziele identifiziert: Golden Hand, Puma, und Stranger

- Mineralisierung und handwerklicher Saprolitabbau1 tritt in einem Trend von über sieben km Länge auf

- Innerhalb dieses Trends ist der größte einzelne verwerfungsgebundene Mineralisierungstrend das 2,3 km lange Ziel Golden Hand.

- Miata plant, die Ziele Golden Hand, Puma und Stranger durch eine Reihe von Diamantbohrungen bis zu einer maximalen Tiefe von 200 m systematisch zu testen.

- Die Mobilisierung des Bohrers wird für Ende November oder Anfang Dezember erwartet.

- Mehr als zehn zusätzliche Ziele mit hoher Priorität, die bisher aus historischen Daten ermittelt wurden

- Die primäre Mineralisierung tritt in Aderanordnungen in Metaturbiditen (Golden Hand, Stranger) und in Scherflächen in Metavulkaniten (Puma) auf.

Das Unternehmen hat über zehn hochrangige Ziele definiert, die in Abbildung 1 dargestellt sind. Alle diese Ziele bestehen aus goldhaltigen Aderanordnungen, die aus historischen und aktuellen Boden-, Schürf-, Kanal- und Splitterproben sowie aus historischen Bohrungen, magnetischen Daten und kürzlich geflogenen LiDAR-Daten abgeleitet wurden. Von diesen Zielen werden Golden Hand, Puma und Stranger als sehr vertrauenswürdig eingestuft. Die Vertrauenswürdigkeit der anderen Ziele wird durch Schürfungen und andere Explorationsmethoden erhöht werden.