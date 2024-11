Pharmafirmen in EU müssen Reinigung mittragen

Dronach1983 schrieb 31.10.24, 10:06

"Alles in allem ist in den jetzigen Kurs verdammt viel eingepreist, damit sollten die Chancen die Risiken deutlich übersteigen vor allem wenn man bedenkt, dass der Kurs bei 25 € steht und nicht bei 31 €."

Und auch nicht bei 100 oder 140! Ich finde sie sau billig. Ist das wirklich so??



Ich habe mal etwas im Forum rumgesucht. Aber nix vernünftiges gefunden. Gibt es irgendeine Möglichkeit der realistischen Bewertung?

Diese "Texas Two-Step" Sache und eine Auf- bzw. Abspaltung sind für mich grundverschiedene Dinge. Letzteres scheint doch problemlos möglich. Ersteres übrigens nicht. 3M und J&J haben das ja auch nicht durchbekommen.



Wie verteilen sich dann die Schulden und das Rechtsrisiko? Ich stelle mir das vielleicht zu einfach vor. Monsanto kann wieder rausfliegen --> Rückabwicklung.

Ist zwar finanziell sau teuer. Aber da braucht dann trotzdem keiner von Insolvenz sinnieren.



Wie kommt der Mensch unten auf eine Nettofinanzverschudlung von 36 oder 47 Milliarden? Ich habe gegoogelt und auch beide Werte gefunden. Aber müssten die Gesamtverbindlichkeiten nicht viel höher liegen? Monsanto hat 60 + 10 Milliarden gekostet. War das Portokasse vom Covestro Verkauf?



Im nachfolgenden steht eigentlich nicht mehr als:

Monsanto raus, Umsatz und Gewinn d.d. halbiert. Fast alle Schulden bleiben bei Bayer. Monsanto geht pleite und Bayer macht nix mehr im Agra Bereich.



Gibt es irgendeinen werthaltigen Bodensatz in diesem Konglomerat den man zu einem "fixen" Preis abspalten kann?

Ja, Health, ca. 20 Mrd. Was dem doppelten der aktuellen MK entspricht?!!? verrückt?





3 Teilung

Wenn ich das hier so lese ... na dann kommt eben die 2 - 3 Teilung des Unternehmens und dann werden wir ja sehen was es wert ist!



Bayer: Diese Börsenwerte sehen Hedgefonds im Falle ...

Handelsblatt 10.02.2023

Bayer-Sparten: Ein Bruttowert von 140 Milliarden Euro. Addiert ergibt sich eine Summe der Bayer-Einzelteile von rund 140 Milliarden Euro.



Im Jahr 2023 erwirtschaftete die Bayer AG einen Pharmaumsatz von weltweit rund 18,08 Milliarden Euro.

Im Jahr 2023 erwirtschaftete der Konzern im Segment Consumer Health weltweit rund 6,03 Milliarden Euro Umsatz.

Im Jahr 2023 erwirtschaftete der Konzern im Segment Crop Science weltweit rund 23,27 Milliarden Euro Umsatz.



Das EBITDA vor Sondereinflüssen liegt grob bei 1/4 bzw. 25% bei jeder Sparte. Also über einen Kamm geschoren sind die Sparten sehr grob miteinander vergleichbar, von den reinen Kennzahlen 2022 und 2023 her.



Einzelwerte

Pharma 53,5 Milliarden Euro

Health 17,8 Milliarden Euro

Crop 68,87 Milliarden Euro



Nettofinanzverschuldung aktuell bei rund 47 Milliarden Euro?

Pfizer hat ne MK von 140Mrd mit 70Mrd Schulden. Bristol M.Y. ~106 zu ~54. Bayer hat dann eine MK von 71Mrd mit 46MRd Schulden.

10 Mrd gehen aber als Rückstellung mit Crop weg, oder? Also wären es 71 zu 36.

Ich mag diese 3 Firmen im Pharmabereich vergleichen. Alle 3 haben Probleme aber gute Chancen.

Ne J&J oder Eli kommt da ja wohl nicht in Betracht.



P.S.: Ne PFE kostet mit nem KGV von 10 26,-€, die BMY mit KGV von 13 48,-€



dann kostet Bayer mit Pharma und Health >only< mit nem (sehr niedrigen!) KGV von 10 dann genau 26,-€.



D.h. wir haben hier den mind. fairen Wert erreicht. Bayer nur mit Pharma und Health würde aber ein KGV von mind. 15 verdienen. Wenn nicht sogar deutlich mehr. Stellt euch diese feine, kleine Firma vor. Ist das so möglich?



Ich wollt es nur noch mal für mich und für euch aufgeschrieben wissen. Sucht nach den Quellen, überprüft das und zieht eure Schlüsse daraus! Ich nehme mal an, so schlecht wie geschrieben wird, hab ich irgendwo einen fetten Fehler in meiner Rechnung. Da hätte ich aber dann bitte mal eine ausführliche Korrektur. Danke!



Laut dieser Mathematik sind Kurse unter 40,- Quatsch. Und die haben wir nur wegen Asundexian aufgegeben.



P.P.S.: Das sind meine Mindestwerte. Man stelle sich vor, das mit dem SC und PCB läuft alles aalglatt. Bayer ist einfach 25+ € wert. Dazu die Wildcard mit eingebaut. Ist doch ein MEGA CRV gerade ?!