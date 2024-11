europäische Carsharing-Flotte wächst um 14 Prozent

Siegen (ots) - Das Invers Mobility Barometer "European Car Sharing 2024" ist da.

Es bietet einen Überblick über den europäischen Carsharing-Markt mit den

Geschäftsmodellen des flexiblen, stations-basierten und Peer-to-Peer Carsharing.

Die wichtigsten Ergebnisse:



(1) Über 580 Carsharing-Betreiber bieten ihre Services in 39 europäischen

Ländern an.





(2) Die Zahl der Fahrzeuge im flexiblen und stationsbasierten Carsharing ist aufmindestens 120.000 gestiegen, ein Anstieg von 14 Prozent seit 2023.(3) Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Belgien und Italien verzeichnendie größten Flotten aus stationsbasiertem und flexiblem Carsharing.(4) Mehr als 360 Fahrzeugmodelle von mehr als 55 Marken sind im Einsatz.(5) Zu den aktuellen Trends zählen spezifische regionale Geschäftsmodelle, diefortschreitende Elektrifizierung, ein Fokus auf Rentabilität und operativerExzellenz sowie das Testen neuer Technologien wie teleoperiertes Carsharing.Siegen, 5. November 2024 - Die neue Ausgabe des Invers Mobility Barometeranalysiert die wichtigsten Carsharing-Geschäftsmodelle: flexibles,stationsbasiertes und Peer-to-Peer Carsharing. Sie enthält neben eigenenErhebungen von Invers länderspezifische Drittstudien sowie Erkenntnisse ausInterviews mit Marktexperten. "Unser neues Barometer zeigt: der Markt fürflexibles und stationsbasiertes Carsharing in Europa war noch nie größer", sagtBarath Devanathan, Chief Business Officer bei Invers. "In den letzten Jahrenkonnten die Betreiber kontinuierlich wachsen."- Über 580 Carsharing-Betreiber bieten ihre Services in 39 europäischen LändernanDiese Ausgabe des Barometers zeigt den bisher größten europäischenCarsharing-Markt. Die Mehrheit der Anbieter betreibt stationsbasiertesCarsharing. Die Studie verzeichnet über 460 solcher Dienste in 24 Ländern. Damitbetreiben vier von fünf identifizierten Anbietern stationsbasiertes Carsharing.Darüber hinaus wurden mehr als 80 Betreiber von flexiblem Carsharing in 29Ländern identifiziert, und mehr als 35 Betreiber von Peer-to-Peer Carsharing in28 Ländern.- Die Zahl der Fahrzeuge im flexiblen und stationsbasierten Carsharing ist aufmindestens 120.000 gestiegen, ein Anstieg von 14 Prozent seit 2023Erstmals ist die Flotte des flexiblen Carsharings größer als die desstationsbasierten. Das bedeutet, dass die Betreiber des flexiblen Carsharings imDurchschnitt deutlich größere Flotten verwalten als die des stationsgebundenen.Derzeit gibt es auf dem Kontinent rund 63.000 Fahrzeuge im flexiblen Carsharingund 57.000 im stationsgebundenen.- Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Belgien und Italien verzeichnen diegrößten Flotten aus stationsbasiertem und flexiblem Carsharing.Gemessen an der Gesamtzahl ist Deutschland mit 43.100 Fahrzeugen der größteeuropäische Markt. Das flexible Carsharing wird von einigen wenigen Betreiberndominiert, während der stationsbasierte Markt viele Anbieter aufweist undheterogen ist. Frankreich ist mit einer Carsharing-Flotte von 13.500 Fahrzeugender zweitgrößte europäische Markt, gefolgt von den Niederlanden mit 7.000Fahrzeugen, Belgien mit mehr als 6.500 und Italien mit 5.900 Fahrzeugen.- Mehr als 360 Fahrzeugmodelle von mehr als 55 Marken sind im Einsatz.Die Fahrzeugtypen und -modelle bei den europäischen Anbietern ist vielfältig.Das Barometer zeigt mehr als 360 Fahrzeugmodelle von 55 Marken instationsbasiertem und flexiblem Carsharing.- Zu sktuellen Trends zählen spezifische regionale Geschäftsmodelle,fortschreitende Elektrifizierung, ein Fokus auf Rentabilität und operativerExzellenz sowie das Testen neuer Technologien wie teleoperiertes Carsharing.Während stationsbasiertes Carsharing in Nord- und Westeuropa stark ist, ist inweiten Teilen Ost- und Südeuropas das flexible Carsharing weit verbreitet. DieElektrifizierung der Flotten nimmt in vielen Ländern weiter zu, wobeiCarsharing-Fahrzeuge vielerorts deutlich stärker elektrifiziert sind als privateFahrzeuge. Etwa jeder vierte Anbieter von stationsbasiertem oder flexiblemCarsharing betreibt vollelektrische Flotten.Das Invers Mobility Barometer Vol. 4 "European Car Sharing 2024" kann hierheruntergeladen werden.(https://go.invers.com/en/resources/european-car-sharing-barometer-2024)