Almhütten-Urlaub in Österreich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Skandinaviska Enskilda Banken (C) Aktie Die Skandinaviska Enskilda Banken (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 13,38 auf Tradegate (05. November 2024, 14:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Skandinaviska Enskilda Banken (C) Aktie um -1,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,90 %. Die Marktkapitalisierung von Skandinaviska Enskilda Banken (C) bezifferte sich zuletzt auf 323,16 Mio.. Skandinaviska Enskilda Banken (C) zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4900 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien/Salzburg (ots) - Rund 500 online buchbare, qualitätsgeprüfteSelbstversorger-Almhütten vereint Österreichs größtes Portal unter dem Dach von"Urlaub am Bauernhof".Weihnachten oder Silvester in einer Almhütte feiern? Geruhsame Wintertage inmalerischer Natur verbringen? Doch welche Almhütte ist die Richtige fürUrlaubstage zu zweit, mit Freunden oder der Familie? Rund 500 online buchbare,qualitätsgeprüfte Selbstversorger-Almhütten vereint Österreichs größtes Portalunter dem Dach von "Urlaub am Bauernhof". Fast 200 davon sind auch im Winterbewohnbar.Im Holzherd knistert das Feuer. Statt Fernsehen ist ein Spieleabend angesagt.Ringsum ist es herrlich still, am Nachthimmel funkeln die Sterne. Die meistenAlmhütten in Österreich liegen fernab von Dörfern. Dennoch sind sie mitten drin:In der Bergnatur, die zum Wandern, Skifahren und zum Entspannen einlädt.Die Suche nach der passenden Almhütte vereinfacht das Portal " Almhüttenurlaubin Österreich (https://www.UrlaubaufderAlm.com) ". Mit Hilfe von zahlreichenKriterien lässt sich das passende Ziel gut finden und auch gleich buchen. ZurWahl stehen klassische Almhütten oder komfortabel ausgestattete Premiumhütten,Hütten in Skigebieten, an Loipen und Winterwanderwegen. Hütten für zwei Personengibt es ebenso wie Almquartiere für Kleingruppen.Ausgewählte Almhütten-Tipps für den Winter- Entschleunigung von Beginn an : Vom nahen Parkplatz geht's zu Fuß zum VorsäßGeißkopf im Bregenzerwald in Vorarlberg. Das Gepäck folgt per Skimobil. Imkomfortablen, zum Teil aus altem Holz neu aufgebauten und stimmig möbliertenFerienhaus finden bis zu 15 Personen Platz. Ganz in der Nähe liegt dasSkigebiet Bödele. https://www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/geisskopf- Winterrefugium für Aktive : Nur im Winter buchbar ist die Schönangeralm in derWildschönau in Tirol. Sie bietet Platz für bis zu zehn Gäste. Wenige Meterunterhalb des allein gelegenen Hauses befindet sich der Einstieg insLanglaufnetz. Winter- und Schneeschuhwanderer sowie Skitourengeher können vonder Alm weg starten. Zehn Fahrminuten entfernt liegt das Skigebiet vonAlpach/Wildschönau. Zum Einkehren bietet sich das benachbarte AlpengasthausSchönanger an.http://www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/schoenangeralm-wildschoenau- Ringsum grüßen die Berge : Mit faszinierendem Ausblick auf Berge urlaubenGäste im 1.560 Meter hoch gelegenen Almjuwel Zaglauhof im Skigebiet vonWerfenweng im Salzburger Land. In der modern-rustikal eingerichteten Hüttefinden bis zu sechs Personen Platz. Nach dem Ski- oder Wandertag geht's zumEntspannen in die private finnische Sauna.http://www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/almjuwel-zaglauhof- Ganz aus Holz: Auf dem Anwesen des Biohofes Jochwand im Salzkammergut in