Erster Schnellladepark an unbewirtschaftetem Rastplatz Deutschlands erste Schnellladesäulen an einem unbewirtschafteten Autobahnrastplatz sind in Schleswig-Holstein in Betrieb genommen worden. Bis zum Jahr 2026 sollen im sogenannten Deutschlandnetz 200 zusätzliche Standorte an Autobahnen entstehen, wie …