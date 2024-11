Weniger als ein Drittel der Unternehmen fühlt sich bereit, die Anforderungen an die Entgelttransparenz zu erfüllen

Frankfurt am Main (ots) - Verpassen deutsche Unternehmen die Chancen, die in der

Entgelttransparenz liegen?



Mercer (https://www.mercer.com/de-de/) , ein weltweit führendes

Beratungsunternehmen in den Bereichen People und Investment und ein Unternehmen

von Marsh McLennan (NYSE: MMC), hat seinen Report zur Global Pay Transparency

Survey 2024 (https://www.mercer.com/insights/total-rewards/pay-equity-and-transp

arency/global-pay-transparency-report/) veröffentlicht. Der Bericht, der auf den

Antworten von mehr als 1.000 Unternehmen weltweit basiert, kommt zu dem Schluss,

dass die Transparenz der Gehälter für Unternehmen immer wichtiger wird - nicht

nur, um die lokalen Vorschriften in bestimmten Ländern einzuhalten, sondern

auch, um Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten.



Laut der Umfrage ist für 77 Prozent der Unternehmen global die Einhaltung von

Vorschriften der Hauptgrund für ihre Strategie der Lohntransparenz. Mehr als 50

Prozent sehen die Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und die

Übereinstimmung mit den Unternehmenswerten als wichtige Aspekte. Die Werte für

deutsche Unternehmen decken sich weitestgehend mit den globalen Ergebnissen.







werden. Da eine faire Entlohnung der zweitwichtigste Grund ist, warum sich

Mitarbeitende für ein Unternehmen entscheiden, sollten Arbeitgeber diesen

Bemühungen Priorität einräumen, um erfolgreich zu sein", sagte Gordon Frost,

Global Rewards Solution Leader bei Mercer.



Dr. Tomasz Stachurski, Pay Equity Leader bei Mercer Deutschland, ergänzt: "Die

Unternehmen haben noch viel zu tun, damit alle Mitarbeitenden fair entlohnt

werden.In Deutschland zeigt die diesjährige Mercer Gehaltsstudie, dass der

durchschnittliche Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern bei 10,1

Prozent liegt. Davon sind 7,1 Prozent durch erklärbare Faktoren wie

Betriebszugehörigkeit, Alter und Job-Familie bedingt. Somit bleibt ein

unerklärter Rest von 3 Prozent."



Fast sieben von zehn Arbeitgebern (69 Prozent) weltweit stimmen zu, dass die

Transparenz über die Gehälter eine Erwartung der Bewerber:innen ist. In allen

Regionen sind die Erwartungen an die Vergütungstransparenz bei den

Bewerber:innen höher als bei den Arbeitnehmern, was die wachsende Nachfrage der

Bewerber:innen und der Arbeitnehmenden nach transparenten Vergütungspraktiken

widerspiegelt.



Obwohl die Arbeitgeber die steigenden Erwartungen in Bezug auf die

Lohntransparenz anerkennen, bleibt noch immer ein erhebliches Defizit in der



