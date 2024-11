Novo Nordisk marschiert nach Zahlen wieder gen Norden

Konzernweit legte der Umsatz der Dänen im dritten Quartal um 21 Prozent auf 71,3 Milliarden dänische Kronen (rund 9,6 Milliarden Euro) zu, wie der Hersteller am Mittwoch in Baegsvaerd mitteilte. Der Gewinn unter dem Strich kletterte um gut ein Fünftel auf 27,3 Milliarden dänische Kronen.

Damit schlug sich der Konzern besser als von Analysten erwartet. Das Management engt nun seine Umsatz- und Gewinnerwartungen an das Jahr abermals ein.

Angesichts der Bewertung des Unternehmens mit dem 33,2-fachen des voraussichtlichen Gewinns, ist die Aktie nach wie vor teuer und wird mit einem erheblichen historischen Aufschlag gehandelt. Die Bewertungsprämie in Verbindung mit einem risikoreicheren Wettbewerbsumfeld bedroht die künftige Performance von Novo.

CEO Lars Fruergaard Jørgensen zeigt sich aber in siner in einer Erklärung zufrieden: "Wir sind mit der Entwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 zufrieden. Das Umsatzwachstum ist auf die gestiegene Nachfrage nach unseren GLP-1-basierten Diabetes- und Adipositas-Therapien zurückzuführen, und wir behandeln mehr Patienten als je zuvor. In der Forschung und Entwicklung sind wir sehr erfreut über zusätzliche Ergebnisse in unserem Semaglutid-Portfolio, darunter die Soul-Studie bei Menschen mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Essence-Studie bei Menschen mit MASH".

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Die Erwartungen für 2024 sind ein Umsatzwachstum von 23-27 Prozent bei konstanten Wechselkursen (vorher 22-28 Prozent) und ein Anstieg des Betriebsergebnisses von 21-27 Prozent bei konstanten Wechselkursen (vorher 20-28).

Es wird erwartet, dass das Wachstum in dänischen Kronen um 1 Prozentpunkt niedriger ausfällt als das Wachstum bei konstanten Wechselkursen und dass das operative Ergebnis um 2 Prozentpunkte niedriger ausfällt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,36 % und einem Kurs von 108EUR auf Tradegate (06. November 2024, 09:35 Uhr) gehandelt.