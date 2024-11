Trump oder Harris: Worauf es den Märkten wirklich ankommt

Auch auf den gesamten Wahlmonat November bezogen zeigt sich ein ähnliches Muster: In 5 der letzten 10 Wahlmonate fiel der S&P 500. Die Wahlen scheinen somit nur ein weiteres Risiko unter vielen darzustellen – ähnlich wie geopolitische Spannungen, Naturkatastrophen oder Streiks.

Obwohl viele Anleger die bevorstehenden US-Wahlen als Unsicherheitsfaktor sehen, zeigt die Geschichte: Der Aktienmarkt bleibt bei dem politischen Großereignis oft stabil. So legte der S&P 500 in 8 der letzten 10 Wahltage seit 1980 zu. Wenn man den Wahltag und den darauffolgenden Tag kombiniert betrachtet, ergibt sich ein gemischtes Bild: Die Hälfte dieser Zeiträume endete mit Verlusten.

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren.

"Wir sind uns bewusst, dass Wahlen zwar in der Regel kurzfristige Kurskorrekturen auslösen, der S&P 500 jedoch in allen Gleichgewichtsszenarien zulegen kann“, schreibt Lori Calvasina von RBC Capital Markets. Langfristig sieht das Bild sogar noch besser aus: Seit 1960 ist der S&P 500 im Jahr nach einer Wahl im Durchschnitt um 10,68 Prozent gestiegen – in etwa im Einklang mit der allgemeinen Durchschnittsrendite des Index.

Entscheidend ist, wie solche Ereignisse die zukünftigen Unternehmensgewinne beeinflussen könnten. Im Falle von Wahlen steht dabei die Frage im Raum, welche politischen Entscheidungen das Marktumfeld verändern könnten.

Oft bevorzugten Anleger eine gespaltene Regierung, in der große politische Änderungen unwahrscheinlich sind, so John Stoltzfus, Chef-Anlagestratege bei Oppenheimer. Eine solche "Checks-and-Balances"-Struktur schütze die Wirtschaft und damit die Unternehmensgewinne.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion