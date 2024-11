GLOBALFOUNDRIES - Aktie im Rampenlicht - 05.11.2024

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

MALTA, N.Y., Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) - GlobalFoundries Inc. (GF) (Nasdaq: GFS) today announced preliminary financial results for the third quarter ended September 30, 2024. Key Third Quarter Financial Highlights Revenue of $1.739 …