Etwas höhere Eröffnung am Tag der Präsidentschaftswahl

AkibaBC schrieb 30.10.24, 20:06

Für Leute mit einem Seeking Alpha Abo hätte ich einen Tip:



https://seekingalpha.com/article/4730073-my-six-figure-dividend-portfolio-23-stocks-that-fuel-my-financial-freedom



Leo Nelissen ist ein deutscher Analyst (mittlerweile 36 000 Followern) mit einem interessanten Dividendenportfolio, welches er hier vorstellt.



"Ich bin auf der Suche nach Unternehmen mit breiten Geschäftsmodellen , vorzugsweise mit „unternehmenskritischen“ Aktivitäten in den Lieferketten, in denen sie tätig sind. Dazu gehören Eisenbahnen, Rüstungsunternehmen/Luftfahrtzulieferer, Anbieter medizinischer Geräte, Börsenbetreiber, Pipelinebetreiber und viele mehr."



"Ich suche nach einem konstanten Dividendenwachstum , vorzugsweise unterstützt durch Rückkäufe. Historisch gesehen sind Dividendenwachstumsaktien die Aktien mit der besten Performance (siehe unten). Dividendenaristokraten und Dividendenkönige sind mir jedoch nicht unbedingt wichtig. Obwohl eine starke Dividendenbilanz wichtig ist, schwindet der Mehrwert, der mit einem ununterbrochenen Dividendenwachstum einhergeht, mit der Zeit (siehe diesen Artikel ). Für mich ist es kein Problem, wenn ein Unternehmen während einer Rezession darauf verzichtet, seine Dividende zu erhöhen. Solange der langfristige Dividendentrend (ohne Kürzungen) nach oben zeigt, bin ich zufrieden."



"Ich kaufe hauptsächlich Unternehmen in sicheren Rechtsräumen, mit denen ich sehr vertraut bin . Derzeit sind 100 % meiner Investitionen in New York notiert. Zwei meiner 23 Beteiligungen sind kanadischer Herkunft. Alle anderen sind amerikanisch. Ich investiere nicht in meiner eigenen Region (Europäische Union), weil ich der Regierung einfach misstraue. Europa hat zu viele Vorschriften und ein erhöhtes Risiko, (irgendwann in der Zukunft) auseinanderzubrechen. Darüber hinaus plane ich nicht, direkt in China oder (anderen) Schwellenmärkten zu investieren. Dafür verwende ich Proxys. Beispielsweise profitiert Caterpillar vom Wachstum in diesen Ländern. Dasselbe gilt für Energieunternehmen, Gesundheitsdienstleister und viele andere Unternehmen."



"Ich lege nicht unbedingt Wert auf eine bestimmte Dividendenrendite . Generell strebe ich eine wettbewerbsfähige Durchschnittsrendite an, die nahe an der Rendite des Vanguard Dividend Appreciation ETF ( VIG ) liegt, die derzeit bei 1,7 % liegt. Ich habe jedoch nie Dividendenaktien ausgewählt, weil ich mein Portfolioeinkommen steigern wollte. Ich glaube, dass sich zu sehr auf das Einkommen zu konzentrieren (es sei denn, Sie sind im Ruhestand), ein Fehler ist, den zu viele junge Anleger machen. Wenn es darum geht, die richtige Balance zu finden, wende ich die „Pyramidenstrategie“ an. Ich habe dies in Artikeln wie diesem hier besprochen . Im Wesentlichen hilft es Anlegern, ihre Portfolios zu strukturieren, indem sie zwei Komponenten betrachten: Wachstum und Einkommen. Die Basis der Pyramide besteht aus hochrentierlichen Aktien mit langsamem Wachstum. Die Spitze besteht aus niedrigrentierlichen Aktien mit schnellem Wachstum. In der Mitte befinden sich Aktien mit anständigen Dividendenrenditen und konstantem „durchschnittlichem“ Wachstum. In meinem Portfolio sind dies Aktien mit Renditen nahe 2 % und einem jährlichen Dividendenwachstum im hohen einstelligen Bereich in Jahren mit durchschnittlichem Wirtschaftswachstum. Jüngere Anleger können eine „umgekehrte Pyramide“ verwenden, bei der die Basis aus Aktien mit niedriger Rendite und hohem Wachstum besteht. Die folgende Pyramide enthält alle meine Dividendeninvestitionen."



Growth: TPL, LB, CSL, ODFL, GE, DHR, CP



Mix: LMT, RTX, LHX, NOC, UNP, NSC, HD, PEP, CAT, DE



Income: CNQ, AM, CME, EXR, PSA, ABBV





"Im Wesentlichen wähle ich Aktien aus, von denen ich erwarte, dass ich sie viele Jahrzehnte halten werde. Das macht es ziemlich schwierig, Geschäftsmodelle zu finden, die diese Aufgabe erfüllen könnten. Das erklärt auch, warum ich kaum Aktien halte, die anfällig für Disruptionen sind, einschließlich Technologieaktien."



"Anders als viele Dividendeninvestoren jage ich nicht nach hohen Renditen und verfolge auch nicht jede Leistungskennzahl. Stattdessen lege ich Wert auf langfristige Stabilität, indem ich in Sektoren wie Energie, Verteidigung und Logistik investiere, die meiner Meinung nach ein starkes Wachstumspotenzial und eine geringe Anfälligkeit für Marktzyklen haben.



Mit 23 Aktien spiegeln meine Beteiligungen eine diversifizierte, überzeugungsgetriebene Strategie wider, darunter große Positionen in Texas Pacific und LandBridge, die von Schwankungen der Öl- und Gaspreise weitgehend unberührt bleiben und von langfristigen Wachstumsfaktoren getrieben werden.



Das Portfolio ist grundsätzlich so aufgestellt, dass es konjunkturellen Höhen und Tiefen standhält, ich prüfe jedoch potenzielle Konsolidierungsmöglichkeiten, um meine Bestände zu rationalisieren.

Im Allgemeinen habe ich diese Strategie nicht nur auf Einkommen, sondern auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet, was mir bereits geholfen hat, den Markt zu schlagen.

Ich gehe davon aus, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird."