Ölpreise legen vor US-Wahlentscheidung weiter zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt. Im Vergleich zum deutlichen Anstieg zum Wochenauftakt hielten sich die Aufschläge im Nachmittagshandel in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 75,80 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember stieg um 81 Cent auf 72,28 Dollar.

An den Finanzmärkten hielten sich die Anleger am Tag der US-Präsidentschaftswahlen zunächst eher zurück. Der Wahlausgang gilt als völlig offen, und es wird im weiteren Handelsverlauf im Zuge der Stimmenauszählung mit stärkeren Kursbewegungen am Ölmarkt gerechnet.