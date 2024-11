Aurania erhält Korsika-Studie von IHC Mining B.V. aus Holland

Toronto, Ontario, 5. November 2024 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... - berichtet, dass IHC Mining Advisory Services ("IMAS") von IHC Mining B.V. vom Unternehmen beauftragt wurde, eine konzeptionelle Desktop-Studie zu erstellen, die eine potenzielle Abbau- und Gewinnungsmethode für die schwarzen Strandsande von Albo-Nonza auf Korsika identifiziert (siehe die entsprechenden Pressemitteilungen vom 3. Oktober 2024 und 4. November 2024 ), gefolgt von einer potenziellen Verarbeitungslösung für die Gewinnung der Schwermineralien im Strandsand. Man geht davon aus, dass diese Sande aus der Verwehung von Abfällen der historischen Canari-Mine stammen. Der 73-seitige Bericht konzentrierte sich auf die Ermittlung einer potenziellen Lösung, die unter Berücksichtigung der Meeresumwelt praktisch und technisch möglich sein könnte, sowie auf ein vorläufiges Aufbereitungsschema, das sich auf die Gewinnung der nickel- (Ni) und eisenhaltigen (Fe) Schwermineralien konzentriert. Die vorgeschlagene Ausrüstung für beide Prozesse wurde mit einem geschätzten Gesamtkapital von 13 Mio. Euro und geschätzten Betriebskosten von 2,82 Euro/t festgelegt. Die IMAS-Studie konzentrierte sich nur auf das Strandmaterial und berücksichtigte kein potenzielles zusätzliches Material vor der Küste von Nonza und Albo Beaches, wie in der Pressemitteilung vom 4. November 2024 beschrieben.

In dieser Studie wurden viele kritische Annahmen getroffen, die durch eine bevorstehende Umweltstudie besser eingegrenzt werden können, wenn Schallbohrungen an den Stränden geplant sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, eine konforme Mineralressource zu ermitteln. Diese Mineralien von Interesse sind in der Sandfraktion der Strandablagerungen von Nonza und Albo angesammelt und können mit einfachen magnetischen Methoden abgebaut werden. Der Strand besteht zu 40 % aus Sand*, während die restlichen 60 % aus Kieselsteinen bestehen, die für die Zwecke dieser Vorstudie nicht als potenziell wirtschaftlich wertvoll angesehen werden. Erste Analysen ergaben, dass 31,7 % des Strandsandes von Nonza magnetisch sind, und ein magnetisches Konzentrat aus schwarzem Strandsand bei Nonza ergab 40,1 % Nickel.

Die heutige Mächtigkeit der Nonza- und Albo-Strandablagerungen wurde durch den Vergleich aktueller topografischer und bathymetrischer LiDAR-Vermessungsdaten der Strandbereiche mit einer rekonstruierten Vorablagerungs-Vermessung geschätzt, die aus historischen Luftaufnahmen und Kartierungen abgeleitet wurde. Aus den historischen und aktuellen Vermessungsdaten wurden Drahtgitter konstruiert, und die heutige Mächtigkeit der Strandablagerungen wurde durch Bestimmung der vertikalen Mächtigkeit zwischen den Drahtgittern geschätzt (Abbildungen 1 und 2).

Abbildung 1: Geschätzte Strandsedimentmächtigkeit (in Metern), Nonza.

Abbildung 2: Geschätzte Strandsedimentmächtigkeit (in Metern), Albo.

IMAS schlug zwei verschiedene Szenarien für die Gewinnung der Schwermineralien vor. Das erste ist ein auf einem Lastkahn montierter Bagger mit einer Siebanlage an Bord. Das zweite ist ein schwimmender Saug- und Schneidkopfbagger auf Schwimmpontons (wie in Abbildung 3 dargestellt). Es wird erwartet, dass der Bagger eine höhere Kapazität und einen geringeren Wartungsaufwand als der auf einem Lastkahn montierte Bagger hat und von dem Unternehmen als der bevorzugte Vorschlag angesehen wird.

Abbildung 3: Ein Schneidkopfsaugbagger, der im Juli 2024 im Kanal hinter dem Veranstaltungsort der Rick Rule Conference (Boca Raton, Florida), an der Aurania teilnahm, vertäut wurde. Man beachte, dass diese Bagger sowohl für zivile Zwecke zur Reinigung von Kanälen und Häfen als auch zum Abbau von Schwemmland eingesetzt werden. Sie arbeiten mit einem Minimum an Lärm und Störung und sind ideal für die Reinigung von Kanälen in der Nähe von Hotels und Wohnsiedlungen.

Der Cutter-Saugbagger baggert Platten senkrecht zur Küstenlinie bis zu einer maximalen Baggertiefe von 14 m. Die vorgeschlagenen Baggertiefen wurden anhand der berechneten Dicke des Strandsandes und der Grenzen der Ausrüstung geschätzt (Abbildungen 4 und 5).

Abbildung 4: Vorgeschlagene Ausbaggerungstiefe (in Metern), Nonza.

Abbildung 5: Vorgeschlagene Ausbaggerungstiefe (in Metern), Albo.

Der Schneidkopf des Baggers ist mit Gitterstäben (Käfig) ausgestattet, um zu verhindern, dass große Steine in das Saugrohr des Baggers gelangen, da sie die Pumpe oder die Abflussleitung blockieren könnten. Sand und Kiesel passieren die Baggerpumpe und werden über eine bis zu 1000 Meter lange schwimmende Rohrleitung zu einer am Strand gelegenen Vorabsiebungs- und Aufschlämmungsanlage gepumpt.

Diese Konzeptstudie ergab ein potenzielles Prozessablaufdiagramm für die vorgeschlagene Gewinnung von Awaruite und Magnetit mit Hilfe eines Schneidkopfsaugbaggers und einer Magnetabscheidung (Abbildung 6). In der Primärsieb- und Aufschlämmungsanlage durchläuft der Baggerschlamm einen Grizzly und ein Doppeldecker-Schwingsieb, wo übergroße (>6 mm) Kiesel entfernt werden und die Sandfraktion (<6 mm) in einen Aufschlämmungsbehälter und eine anschließende Magnetabscheidung gelangt. Die Kieselsteine und der nichtmagnetische Sand werden wieder verteilt, um den ursprünglichen Strand wiederherzustellen.

Weitere Aufbereitungs- und metallurgische Studien zur Verfeinerung des Verfahrens werden derzeit bei SGS Laboratories (Lakefield) durchgeführt.

Abbildung 6: Potenzielles Fließschema für die vorgeschlagene Gewinnung von Awaruite und Magnetit aus der Konzeptstudie.

In dieser Konzeptstudie hat IMAS für das Cutter-Saugbagger-Szenario potenzielle Gesamtkapitalkosten ("CAPEX") in Höhe von 7.830.581 € für die Baggerausrüstung errechnet, wobei die geschätzten potenziellen CAPEX für die Aufbereitungsanlage weitere 5.225.920 € betragen.

Die geschätzten potenziellen Betriebskosten ("OPEX"), die in der Konzeptstudie für die Gewinnung der Schwermineralien (Ausbaggern und Sieben nach Größe) berechnet wurden, sind in Tabelle 1 dargestellt, während Einzelheiten zu den potenziellen OPEX für die magnetische Abscheidung von Awaruite und Magnetit in Tabelle 2 aufgeführt sind.

Tabelle 1: Geschätzte potenzielle OPEX für die Gewinnung von Schwermineralen.

Tabelle 2: Geschätzte potenzielle OPEX für die metallurgische Anlage (Magnetit- und Awaruite-Gewinnung).

IMAS hat unabhängig von SGS Labs gearbeitet, die derzeit mit 130 Kilo magnetischem Sand arbeiten, der am Nonza Beach gesammelt wurde, um den besten Weg zur Gewinnung 1.) eines potenziell verkaufsfähigen Magnetit-Awaruite-Konzentrats und auch 2.) zur Ausnutzung des erheblichen Dichtekontrasts zwischen den beiden Mineralien*, eines Awaruite-Konzentrats mit einem separaten Magnetit-Konzentrat zu ermitteln. Ein gemischtes Magnetit-Awaruite-Konzentrat könnte für die Produktion von Nickelmatte verkauft werden, was eine rentablere und marktfähigere Option darstellen könnte. SGS bewertet auch die Notwendigkeit der derzeit vorgeschlagenen Zerkleinerung des <6mm-Magnetitkonzentrats im vorgeschlagenen Kreislauf.

Die vorgeschlagenen Abbautätigkeiten würden jedes Jahr während der Fremdenverkehrssaison eingestellt, und die Strandkiesel sowie der nichtmagnetische Sand würden an den Strand zurückgegeben, der am Ende jeder Saison nach dem Abbau wieder aufgeschüttet würde.

*Spezifisches Gewicht und Partikelgrößenanalyse aus P. Bernier, J-B Guidi und M. E. Bottcher, "Coastal progradation and very early diagenesis of ultramafic sands as a result of rubble discharge from asbestos excavations (northern Corsica, western Mediterranean)" veröffentlicht in Marine Geology, Band 144, 1997.

Qualifizierte Personen:

Die in dieser Pressemitteilung und dem IMAS-Bericht enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, VP Exploration von Aurania, überprüft und genehmigt. Jean-Paul Pallier ist ein ausgewiesener EurGeol der European Federation of Geologists und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucú, befindet sich im metallogenen Juragürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln.

