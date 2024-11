IG Metall lässt Warnstreiks weiter laufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ihre Warnstreiks fortgesetzt. Bundesweit nahmen rund 58.000 Beschäftigte an den Protesten teil, wie der Gewerkschaftsvorstand in Frankfurt berichtet. Damit wurde am sechsten Werktag nach dem Ende der Friedenspflicht die Marke von 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geknackt.

Ohne Ergebnis blieben zunächst Gespräche in den östlichen Tarifgebieten Thüringen, Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch will die Gewerkschaft mit Warnstreiks mit regionalen Schwerpunkten in Bayern und Mitte weitermachen.