Xypex Chemical Corporation expandiert weltweit und erwirbt Xypex Australia und National Concrete Solutions

VANCOUVER, BC, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Xypex Chemical Corporation freut sich bekannt zu geben, dass mit Wirkung vom 1. November 2024 die Concrete Waterproofing Manufacturing Pty. Ltd. (CWM), die unter dem Namen Xypex Australia firmiert und zu der auch die CWM-Tochtergesellschaft XMS (Thailand) gehört, und National Concrete Solutions (NCS) werden zu hundertprozentigen Tochtergesellschaften der Xypex Chemical Corporation mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

"Dies ist ein wichtiger Schritt für Xypex bei der Erweiterung und Stärkung unserer globalen Präsenz", sagte Mike Hardman, CEO von XCC. Sie wird das Wachstum weiter vorantreiben und mehr Wert für unsere Kunden, Mitarbeiter und Interessengruppen schaffen. Das neue kombinierte Unternehmen wird unsere Aktivitäten verbessern, um unseren Kunden Qualitätsprodukte und -lösungen zu liefern und gleichzeitig die Kosten und zukünftigen Investitionen zu optimieren.

Über Xypex Chemical Corporation:

Die Xypex Chemical Corporation ist weltweit führend in der innovativen Abdichtungs-Technologie. Seit über 50 Jahren entwickelt Xypex fortschrittliche kristalline Lösungen für die Abdichtung und den Schutz von Beton. Die Produkte von Xypex werden in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Infrastruktur- und kommerziellen Bauprojekten in über 100 Ländern. www.xypex.com

Kontakt für Medienanfragen: Chantell Segal, Marketing Director, Xypex Chemical Corporation, chantell.segal@xypex.com, 604-273-5265, www.xypex.com

