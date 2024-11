Tradewind Finance führt neues Kundenportal Tradewind+ ein

Mönchengladbach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Tradewind Finance (https://c212.

ewind+Finance) , ein globales Handelsfinanzierungsunternehmen, das den Cashflow

von Unternehmen zur Unterstützung ihres Wachstums sichert, hat ein neues

Kundenportal namens Tradewind+ eingeführt. Tradewind+ soll den

Onboarding-Prozess schneller und einfacher gestalten und es Unternehmen

erleichtern, den Zugang zu den Dienstleistungen von Tradewind zu erhalten.



Künftig wird Tradewind+ ein dedizierter Online-Bereich für alle Aspekte des

Kundenservice des Unternehmens sein, das Exportfactoring und

Lieferkettenfinanzierung für Unternehmen weltweit anbietet. Die Lösungen von

Tradewind funktionieren, indem sie sofort Kapital aus den Rechnungen der Kunden

freisetzen und umfassen auch Kreditabsicherungen und Inkassodienste, um das

Handelsrisiko zu reduzieren.





In der ersten Phase wird das Tool neue Interessenten durch einen transparentenund digitalen Onboarding-Prozess führen. Diese Phase umfasst das Einrichten vonTradewind+-Anmeldedaten für den sicheren Zugang zum Portal, sodass Interessentenihre Onboarding-Details problemlos verwalten können."Tradewind+ ist unsere neueste Initiative, um den Finanzierungsprozess fürunsere Kunden einfacher und schneller zu gestalten. Interessenten, die sich fürdie Dienstleistungen von Tradewind interessieren, können ihre Unternehmensdatennahtlos einreichen, und Tradewind kümmert sich um den Rest. Wir verstehen, dassdas Führen eines Unternehmens und der internationale Handel viele verschiedeneElemente umfasst. Mit Tradewind+ haben wir es uns zum Ziel gesetzt, dasBeantragen und Nutzen unserer zuverlässigen Betriebskapitallösungen so müheloswie möglich zu gestalten", sagt Mario Voss, Chief Operating Officer & ExecutiveDirector bei Tradewind.Mit einer erfolgreichen Erfolgsgeschichte von fast 25 Jahren entwickelt sichTradewind ständig mit den Bedürfnissen seiner Kunden weiter und macht es sichzur Priorität, die Qualität seiner Handelsfinanzierungsdienste fortlaufend zuverbessern. Tradewind+ ist der neueste Schritt, um Kunden zu stärken und ihnenletztlich zu ermöglichen, ihre Handelsfinanzierungsaktivitäten an einem Ort zubündeln.Für weitere Informationen zu den Finanzlösungen von Tradewind, die esUnternehmen ermöglichen, zu wachsen, erfolgreich zu sein und reibungslosgrenzüberschreitenden Handel zu betreiben, besuchen Sie bitte:https://www.tradewindfinance.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4294246-1&h=1377549291&u=https%3A%2F%2Fwww.tradewindfinance.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.tradewindfinance.com%2F)Über Tradewind FinanceTradewind Finance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4294246-1&h=86982555&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tradewindfinance.com%252Fexport-factoring%252F%26data%3D05%257C02%257Cprninternationaldesk%2540N0151C.onmicrosoft.com%257C6114ebb2664e4c0ed39208dcfcee9478%257C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%257C1%257C0%257C638663348836392851%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C0%257C%257C%257C%26sdata%3DKXoWFA43b6VmWPrG5uR0%252BS5yCmJ8nZE0O4LAe6DIimk%253D%26reserved%3D0&a=Tradewind+Finance) wurde im Jahr 2000 gegründetund unterhält ein Netzwerk von Büros auf der ganzen Welt, darunter Bangladesch,Brasilien, Bulgarien, China, die Sonderverwaltungsregion Hongkong, Ungarn,Indien, Pakistan, die Türkei, die VAE und die USA sowie der Hauptsitz inDeutschland. Durch die Kombination von Finanzierung, Kreditabsicherung undInkasso zu einer einzigen Suite von Handelsfinanzierungsprodukten bietetTradewind flexible und erstklassige Dienstleistungen für Exporteure undImporteure weltweit.Pressekontakt:contact@tradewindfinance.com View originalcontent:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tradewind-finance-fuhrt-neues-kundenportal-tradewind-ein-302295672.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172487/5902145OTS: Tradewind Finance