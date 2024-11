Aktien: China überzeugt, DHL enttäuscht, Trump führt In der heutigen Ausgabe befassen wir uns mit der morgigen US-Wahl und werfen im Zuge dessen einen Blick auf die chinesischen Wirtschaftsdaten, sowie die neuesten Zahlen von DHL. Wir beleuchten fundamental und technisch, was es in dieser spannenden Marktphase für Trader und Investoren zu beachten ist.