Eurokurs steigt etwas am Tag der US-Wahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Tag der Präsidentschaftswahlen in den USA etwas zugelegt. Am Dienstagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0907 US-Dollar gehandelt. Dies war etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0897 (Montag: 1,0904) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9176 (0,9170) Euro.

Entscheidend für das weitere Marktgeschehen ist aber der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA. Die Demokratin Kamala Harris will die erste Präsidentin des Landes werden. Der Republikaner Donald Trump, der von 2017 bis 2021 Präsident war, will wieder ins Weiße Haus einziehen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Erste wichtige Wahlergebnisse werden erst in der Nacht (MEZ) veröffentlicht. Bis dahin dürften die Anleger abwarten. Ein endgültiges Wahlergebnis könnte erst in einigen Tagen feststehen.