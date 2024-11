XRP Report und alles verändernde US-Wahlen

Die SEC konnte ihre Forderungen nur teilweise durchsetzen und erhielt statt der geforderten 2 Milliarden US-Dollar lediglich eine Zahlung von 125 Millionen US-Dollar für frühere unregistrierte XRP-Verkäufe an institutionelle Investoren. Damit bleibt der Status des Tokens selbst unberührt, was der SEC einen deutlichen Rückschlag versetzt hat. Zwar plant die Behörde eine Berufung, doch diese betrifft ausschließlich frühere Transaktionen und nicht die grundsätzliche Einstufung von XRP.

Institutionelles Interesse an XRP wächst

Das Interesse institutioneller Anleger an XRP nimmt stetig zu, was den Token zunehmend in den Mainstream rückt. Unternehmen wie Bitwise, Canary und 21Shares haben bereits Anträge für XRP-ETFs gestellt, während Grayscale mit der Einführung eines eigenen XRP Trusts vorangegangen ist und plant, diesen in einen ETF umzuwandeln.

Im dritten Quartal trugen zudem geldpolitische Lockerungen wie die Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte zu starken Kursanstiegen bei Risikoassets wie Bitcoin und Altcoins bei – auch XRP konnte von diesen Marktentwicklungen profitieren und verzeichnete ein merkliches Plus.

XRP mit hohem Handelsvolumen

Im dritten Quartal erreichte das tägliche Handelsvolumen von XRP aufführenden Börsen beeindruckende 600 bis 700 Millionen US-Dollar. Kürzlich konnte XRP um 0,5 % auf 0,5068 US-Dollar zulegen, nachdem Ripple eine bedeutende Oracle-Integration ankündigte. Langfristig könnte diese technische Verbesserung die Attraktivität des XRP Ledger für institutionelle Partner deutlich steigern und den Wert von XRP weiter beflügeln.

US-Wahlen und Krypto-Regulierung

Die bald abschlossenen US-Wahlen und der nach aktuellen Rechnungen verbundene Trumpsieg könnten einen entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Regulierung von Kryptowährungen haben und für neue Allzeithochs sorgen. Ein Krypto-freundlicher Gesetzgeber wie Trump könnten den Weg für klare und förderliche Richtlinien ebnen, um die Branche nachhaltig zu stärken.

Der Ripple-Mitbegründer Chris Larsen hat sich zuletzt ebenfalls aktiv in die politische Debatte eingeschaltet, jedoch seine Unterstützung für Kamala Harris öffentlich gemacht, die er als Hoffnungsträgerin für eine proaktive Krypto-Politik sieht. In einem Interview mit CNBC nannte Larsen die aktuelle US-Krypto-Regulierung einen „verfehlten Krieg gegen Krypto“ und sprach sich dafür aus, durch Harris eine wirtschaftspolitische Erneuerung anzustoßen.

Mit einer XRP-Spende im Wert von 10 Millionen US-Dollar für Harris' Kampagne zeigt Larsen seine Entschlossenheit, die politische Landschaft im Sinne der Krypto-Industrie zu gestalten. Obwohl viele erwarten, dass der Wahlsieg von Trump dem Kryptomarkt Auftrieb geben könnte, setzt Larsen auch auf Harris, die seiner Meinung nach die Innovationskraft der USA besser fördern kann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

