Internationale Börsen im Aufwind: S&P 500 und DAX mit starken Zuwächsen

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen alle betrachteten Indizes positive Entwicklungen. Der DAX, der führende deutsche Aktienindex, steht aktuell bei 19.270,21 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,73%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, folgt mit einem Anstieg von 0,55% und erreicht 26.576,24 Punkte. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt eine ähnliche positive Tendenz mit einem Zuwachs von 0,70% und steht bei 13.405,16 Punkten. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, führt die deutschen Indizes mit einem Plus von 0,83% an und notiert bei 3.339,09 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine erfreuliche Entwicklung. Der Dow Jones Industrial Average, einer der bedeutendsten Aktienindizes weltweit, steigt um 0,78% und erreicht 42.109,31 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet mit einem Plus von 0,99% den stärksten Zuwachs unter den betrachteten Indizes und steht bei 5.769,92 Punkten.Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein positiver Trend, wobei insbesondere der S&P 500 mit fast einem Prozent Zuwachs heraussticht. Die Märkte scheinen von einer optimistischen Stimmung geprägt zu sein, was sich in den durchweg positiven Kursentwicklungen widerspiegelt.Heidelberg Materials führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 2.59% an, gefolgt von Rheinmetall mit 2.33% und MTU Aero Engines, das um 1.83% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Zalando einen Rückgang von 2.03%, BASF fiel um 2.28% und DHL Group musste einen signifikanten Verlust von 4.87% hinnehmen.Im MDAX sticht Aurubis mit einem beeindruckenden Plus von 9.93% hervor, während ThyssenKrupp um 6.34% zulegte und Redcare Pharmacy einen Anstieg von 4.03% verzeichnete.Auf der anderen Seite erlebte K+S einen Rückgang von 3.01%, Nordex fiel um 3.95% und Hugo Boss musste einen Verlust von 4.62% hinnehmen.Im SDAX dominiert Elmos Semiconductor mit einem Anstieg von 17.24%, gefolgt von Salzgitter mit 13.46% und Alzchem Group, das um 4.63% zulegte.GFT Technologies verzeichnete einen Rückgang von 2.91%, SMA Solar Technology fiel um 3.30% und Schaeffler musste einen Verlust von 6.94% hinnehmen.Im TecDAX führt Elmos Semiconductor erneut mit 17.24%, während CompuGroup Medical um 4.07% und Evotec um 3.89% zulegten.ATOSS Software fiel um 1.32%, SMA Solar Technology musste einen Rückgang von 3.30% hinnehmen und Nordex fiel um 3.95%.Im Dow Jones verzeichnete Intel einen Anstieg von 4.42%, Caterpillar legte um 2.34% zu und American Express stieg um 1.76%.Dow fiel um 0.73%, Salesforce musste einen Rückgang von 0.78% hinnehmen und Boeing verzeichnete einen Verlust von 0.94%.Im S&P 500 sticht Palantir mit einem Anstieg von 22.77% hervor, gefolgt von Cummins Inc. mit 8.66% und Emerson Electric, das um 6.80% zulegte.Henry Schein fiel um 4.47%, Hologic verzeichnete einen Rückgang von 4.68% und NXP Semiconductors musste einen Verlust von 7.19% hinnehmen.